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Savunma

Savaş karşılığında Su-27, MiG-29 alacaklar! Rusya ve Kuzey Kore anlaştı iddiası

Rusya ve Kuzey Kore'nin Su-27 ve MiG-29 savaş uçaklarının transferi konusunda anlaştığı iddia edildi.

Star Gazetesi11 Aralık 2024 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Savaş karşılığında Su-27, MiG-29 alacaklar! Rusya ve Kuzey Kore anlaştı iddiası
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Kuzey Kore, savaşmak üzere Ukrayna'ya binlerce asker göndermesi karşılığında Rusya'dan MiG-29 Fulcrum ve Su-27 Flanker savaş uçakları almaya hazırlanıyor.

SAVAŞ KARŞILIĞINDA SU-27, MİG-29 ALACAKLAR

İddia ABD Hint-Pasifik Komutanlığı komutanı Amiral Samuel Paparo'dan geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamalarının aksine bilgi veren ABD'li komutan Kuzey Koreli askerlerin muharebe bölgelerine konuşlandırıldığını ama henüz çatışmaya girmediklerini açıkladı.

Paparo, Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda yaptığı açıklamada, yaşlanan MiG-29'lar ve Su-27'lerin yeni beşinci nesil savaş uçakları olmadığını ancak yine de "müthiş" olduklarını söyledi.

Konuyu ele alan Batı basını ise, "Kuzey Kore, uçağa ek olarak muhtemelen karşılığında başka yetenekler de istiyor. Bunlara balistik füze teknolojileri, özellikle yeniden giriş araçları ve yeni denizaltı teknolojileri ve hava savunmaları dahil olabilir" ifadelerini kullandı.

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