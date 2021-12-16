Savaş uçakları için liste açıklandı! F-16 yine zirvede

star.com.tr 16 Aralık 2021 Perşembe 11:35 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 13:12

FlightGlobal dergisi tarafından yayınlanan 'Dünya Hava Kuvvetleri 2022' araştırması, dünyada en çok tercih edilen savaş uçağı sıralamasında, F-16 liderliğini korudu.



F-16, 2,248 adetle listenin başında yer aldı. F-16'lar 'küresel askeri filo'daki savaş uçaklarının %15'ini oluşturdu.

Rusya'nın Su-27/30'u 1,063 adetle (7%) 2. sırada, 963 adetle (%6) 3. sırada yer aldı.

Çok amaçlı, tek jet motorlu, 4. nesil bir savaş uçağı olan F-16 Fighting Falcon (Savaşan Şahin), General Dynamics tarafından ABD Hava Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda 1960'ların sonunda başlatılan LWF (Lightweight Fighter yani Düşük ağırlıklı savaş uçağı projesi) kapsamında geliştirildi.

İlk resmi olmayan uçuşunu 20 Ocak 1974'te, resmi uçuşunu 2 Şubat 1974 gerçekleştirdi. Test ve geliştirmelerin ardından, 17 Ağustostos 1978'te hizmete girdi.

NEDEN F-16?

F-16, II. Dünya Savaşı sonrası üretilen uçaklar içinde, MiG-21'den (10,000+) ve F-4 Phantom-II'den (5195) sonra en çok üretilen 3'üncü savaş uçağıdır.

Hafif avcı uçağı olarak tasarlanan F-16, buna rağmen birçok başka amaç için de kullanılan bir avcı uçağı haline geldi. Geniş kullanım alanı ve olağanüstü manevra kabiliyetiyle birçok ülkeye ihraç edildi. Faal olarak çeşitli ülkeler tarafından kullanılıyor.

Bugün dünyada 29 ülkenin hava kuvvetleri F-16 savaş uçağının değişik modellerini kullanmaktadır.

General Dynamics, uçak üretim hakkını 1993 yılında Lockheed firmasına sattı. Lockheed firması, Martin Marietta firması ile birleşerek Lockheed Martin adını aldı.

9 G kuvvetine dayanan ilk savaş uçağı

F-16 it dalaşı için sayısız yenileştirmeye girmiş, daha iyi bir görüş için kanopi su damlası şeklinde yapılmış, yüksek G kuvvetiyle yapılan dönüşlerde pilota kolaylık sağlaması için kontrol kolu sağa alınmış ve pilota etki eden G kuvvetini azaltmak için pilot koltuğu arkaya doğru eğik yapılmıştır.

Ayrıca 9G'ye dayanabilen ilk avcı uçağıdır. İtiş-ağırlık oranı 1'den yüksek olmamak koşuluyla güçlü tırmanabilmekte ve gerektiğinde dik olarak da hızlanabilmektedir. F-16'nın resmi adı Savaşan Şahin olmasına rağmen, pilotlar ondan Viper diye bahsederler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİLAH SİSTEMLERİ

Top/Füze

1 x 20 mm M61A1 Vulcan (512 mermi)

Havadan Havaya Muharebe Füzeleri AAM

6 x AIM-9 Sidewinder

6 x AIM-120 AMRAAM

6 x Python-4

4 x R.550 Magic II

4 x IRIS-T

Havadan Karaya Taarruz Füzeleri

6 × AGM-65 Maverick

4 × AGM-88 HARM

2 × AGM-154 JSOW

2 × AGM-158 JASSM

4 × BLU-107 Durandal

2 × AS-30L

2 × AGM-142 Have Nap (Popeye II)

2 x SOM A/B1/B2

Gemi Taarruz Füzeleri

2 × AGM-119A Penguin

2 × AGM-84 Harpoon

2 × AGM-84K SLAM-ER

2 × SOM-J

Bombalar

GBU-10 Paveway II, GBU-12 Paveway II, GBU-24 Paveway III Lazer güdümlü bombalar

Mk-20 Rockeye, CBU-52/58/71/87/89/97 Demet bombaları

CBU-103, CBU-105 WCMD

BLU-109

MK-81, MK-82, MK-83, MK-84 Genel maksat bombaları

BLU-109, GBU-31/35/38 JDAM

GAU-3A 70 mm (2.76 inç) Roket podu

Nükleer Bomba

B61

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