Savaş uçaklarını KIZILELMA'ya bakıp dönüştürecekler! ''6. nesil''de Türkiye damgası

İtalya, Birleşik Krallık ve Japonya'nın liderliğindeki 6. nesil savaş uçağı geliştirme projesi olan Küresel Savaş Hava Programı (GCAP), insanlı operasyonları tamamlamak için insansız kuvvet çarpanlarını veya "sadık kanat adamlarını" kademeli olarak şekillendiriyor. Leonardo'nun Paris Airshow 2025'te ortaya koyduğu seçenekler arasında, M345 ve M346 eğitim uçaklarının potansiyel insansız varyantları öne çıkıyor.

Yabancı basında yer alan haberde, birkaç Türk savunma firmasının, KIZILELMA'nın Türkiye'nin gelecekteki KAAN savaş uçağıyla birlikte çalışmasının beklendiğini doğruladığı ve bu durumun onu GCAP filosuna entegrasyon için deneyimli bir aday haline getirdiği ifade edildi. Leonardo ve Baykar arasında LBA Systems adı altında halihazırda kurulmuş bir ortak girişimle, KIZILELMA artık GCAP yörüngesine girmek için hem teknik hem de kurumsal desteğe sahip.

Haberde, GCAP savaş uçağının ve destekleyici varlıklarının geliştirilmesinin bazı tartışmalara yol açtığı ifade edildi. Teknoloji paylaşımı ve endüstriyel iş yükü dağıtımı konusunda İtalya ile İngiltere arasında son zamanlarda yaşanan anlaşmazlıkların belirsizliklere yol açtığı ifade edilen haberde, Türkiye gibi yenilikçi ortakların programa önemli katkılar sunabileceği dile getirildi.

Teknolojik olarak KIZILELMA'nın çok avantaj sunduğu aktarılırken, yüksek hızlı hava-hava ve hava-kara görevleri için optimize edilmiş, hem bağımsız hem de insanlı uçaklarla birlikte çalışmak üzere tasarlanmış, gizliliğe sahip bir İHA olduğu vurgulandı. Muharebe görevleri için önemli bir yeniden tasarım gerektiren insansız eğitim uçaklarının aksine, KIZILELMA'nın özellikle çekişmeli hava sahası için özel olarak inşa edildiği belirtildi.

Haberde, stratejik olarak KIZILELMA'nın GCAP kanat adamı değerlendirmelerine dahil edilmesinin büyük etkileri olacağı ifade edildi. Türkiye ile Avrupa savunma sanayileri arasında daha derin bir uyumun sinyali olarak yorumlanan gelişmenin potansiyel olarak daha geniş NATO birlikte çalışabilirliğine uzanabileceği aktarıldı. Japonya, İngiltere ve İsveç'in de GCAP görüşmelerine dahil olmasıyla, Leonardo aracılığıyla entegre edilen bir Türk platformunun, güney NATO ile Hint-Pasifik paydaşları arasında bir köprü görevi görebileceği ifade edildi.

Yeteneklerin ötesinde, bu gelişmenin aynı zamanda Avrupa'nın savunma sanayi üssü içindeki değişen güç dinamiklerini yansıttığı ve Fransa liderliğindeki girişimlere karşı bir denge sağlayacağı ve NATO'nun teknolojik egemenliğini genişleteceği vurgulandı.