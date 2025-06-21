İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2025 Cumartesi / 25 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7257
  • EURO
    45,7856
  • ALTIN
    4297.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Savaş uçaklarını KIZILELMA'ya bakıp dönüştürecekler! ''6. nesil''de Türkiye damgası
Savunma

Savaş uçaklarını KIZILELMA'ya bakıp dönüştürecekler! ''6. nesil''de Türkiye damgası

İtalya merkezli savunma devi Leonardo'nun CEO'su Roberto Cingolani, 6. nesil savaş uçağı programı GCAP için Baykar'ın yerli ve milli insansız savaş uçağı KIZILELMA'yı aday gösterdi. İtalya, KIZILELMA'nın yanı sıra M345 ve M346'nın insansız varyantlarını da değerlendirerek Türk savunma teknolojilerinin Avrupa'nın en gelişmiş hava savunma projelerine entegrasyonunu hızlandırıyor.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2025 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
Savaş uçaklarını KIZILELMA'ya bakıp dönüştürecekler! ''6. nesil''de Türkiye damgası
ABONE OL

İtalya, Birleşik Krallık ve Japonya'nın liderliğindeki 6. nesil savaş uçağı geliştirme projesi olan Küresel Savaş Hava Programı (GCAP), insanlı operasyonları tamamlamak için insansız kuvvet çarpanlarını veya "sadık kanat adamlarını" kademeli olarak şekillendiriyor. Leonardo'nun Paris Airshow 2025'te ortaya koyduğu seçenekler arasında, M345 ve M346 eğitim uçaklarının potansiyel insansız varyantları öne çıkıyor.

Yabancı basında yer alan haberde, birkaç Türk savunma firmasının, KIZILELMA'nın Türkiye'nin gelecekteki KAAN savaş uçağıyla birlikte çalışmasının beklendiğini doğruladığı ve bu durumun onu GCAP filosuna entegrasyon için deneyimli bir aday haline getirdiği ifade edildi. Leonardo ve Baykar arasında LBA Systems adı altında halihazırda kurulmuş bir ortak girişimle, KIZILELMA artık GCAP yörüngesine girmek için hem teknik hem de kurumsal desteğe sahip.

TÜRKİYE PROGRAMA ÖNEMLİ KATKILAR SUNABİLİR

Haberde, GCAP savaş uçağının ve destekleyici varlıklarının geliştirilmesinin bazı tartışmalara yol açtığı ifade edildi. Teknoloji paylaşımı ve endüstriyel iş yükü dağıtımı konusunda İtalya ile İngiltere arasında son zamanlarda yaşanan anlaşmazlıkların belirsizliklere yol açtığı ifade edilen haberde, Türkiye gibi yenilikçi ortakların programa önemli katkılar sunabileceği dile getirildi.

Teknolojik olarak KIZILELMA'nın çok avantaj sunduğu aktarılırken, yüksek hızlı hava-hava ve hava-kara görevleri için optimize edilmiş, hem bağımsız hem de insanlı uçaklarla birlikte çalışmak üzere tasarlanmış, gizliliğe sahip bir İHA olduğu vurgulandı. Muharebe görevleri için önemli bir yeniden tasarım gerektiren insansız eğitim uçaklarının aksine, KIZILELMA'nın özellikle çekişmeli hava sahası için özel olarak inşa edildiği belirtildi.

KIZILELMA'NIN DAHİL EDİLMESİ BÜYÜK ETKİ YARATACAK

Haberde, stratejik olarak KIZILELMA'nın GCAP kanat adamı değerlendirmelerine dahil edilmesinin büyük etkileri olacağı ifade edildi. Türkiye ile Avrupa savunma sanayileri arasında daha derin bir uyumun sinyali olarak yorumlanan gelişmenin potansiyel olarak daha geniş NATO birlikte çalışabilirliğine uzanabileceği aktarıldı. Japonya, İngiltere ve İsveç'in de GCAP görüşmelerine dahil olmasıyla, Leonardo aracılığıyla entegre edilen bir Türk platformunun, güney NATO ile Hint-Pasifik paydaşları arasında bir köprü görevi görebileceği ifade edildi.

Yeteneklerin ötesinde, bu gelişmenin aynı zamanda Avrupa'nın savunma sanayi üssü içindeki değişen güç dinamiklerini yansıttığı ve Fransa liderliğindeki girişimlere karşı bir denge sağlayacağı ve NATO'nun teknolojik egemenliğini genişleteceği vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.