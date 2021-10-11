Savaş ve salgın el ele yürüdü! İşte tarihin akışını değiştiren bazı salgınlar...

star.com.tr 11 Ekim 2021 Pazartesi 16:17 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 16:25

Hastalık ve savaş uzun süre el ele yürüdü. Alışılmadık koşullarda görev yapan askerlerin konsantrasyonları, patojenlerin hem siviller hem de karşıt ordular dahil olmak üzere geniş popülasyonlar arasına taşınmasına ve yayılmasına izin verir.

İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde hastalık, savaşanlarda savaşın kendisinden daha fazla zarar verdi. Bazı durumlarda, ordular hastalığı kendi lehlerine kullanmış ve düşmanlarına korkunç zarar vermiştir. İşte insanlık tarihinin askeri açıdan en önemli beş vebası.



Atina Vebası

Bir savaşın ilk büyük tarihini yazan ilk büyük savaş tarihçisi, savaşın en büyük belalarından birini yerinde yazdı. MÖ 431 Peloponnez Savaşı'nın başlangıcında Sparta, Atina'yı çevreleyen tarım arazileri Attika'yı işgal etti.

Atina denizi kontrol ediyordu, yüksek duvarlarla korunuyordu (Pire limanına kadar) ve yurtdışından yiyecek almak için yeterli maddi güce sahipti. Sonuç olarak, Atinalı lider Perikles kırsal kesimdeki nüfusu şehre çekmeye karar verdi.

Şehirdeki insan kitlelerinin yoğunlaşmasının tahmin edilebilir bir etkisi oldu; veba... Hastalık, savaşın ikinci yılında yıkıcı sonuçlarla Atina'yı vurdu.

Thucydides, vebanın seyrini ve vücut üzerindeki etkisi açısından rahatsız edici ayrıntılarla tanımladı.

Vebanın, Perikles de dahil olmak üzere Atina'nın yarısını öldürmüş, ayrıca Mora çevresindeki Atina garnizonlarını da etkilemiştir. Veba sonunda, Thucydides'i öldürmese de, zor günler geçirmesine neden olmuştu. Veba Atina'yı tamamen kırmadı, ancak kesinlikle şehir devletinin savaşın geri kalanı için askeri yeteneklerini baltaladı.

Kolera salgını

İkinci Kolera Salgını (ilki 1817 ve 1824 arasında meydana geldi) 1820'lerin sonlarında Doğu veya Güney Asya'da başladı. Önce Hindistan'da, ardından Çin, Endonezya ve Filipinler'de ortaya çıktı. 1829'da Urallara ulaştı.

Veba, tam da Avrupa Napolyon Savaşları'nın sona ermesinden bu yana ilk geniş çaplı ayaklanmaları yaşarken patlak verdi. Fransa'da devrim Kral X. Charles'ı devirdi; Belçika'da devrim Hollanda'dan bağımsızlık kazandırdı; Polonya, Portekiz, İsviçre ve İtalya'daki ayaklanmalar, Viyana Kongresi tarafından zor bela tesis edilen belirsiz barışı tehdit etti.

Bu girdabın içine, kolera salgını da eklenince, kıtada yüz binlerce insan öldü. Yıkım, genel bir Avrupa savaşını önlemiş olabilir; Prusya Ordusu, Polonya Ayaklanması'na olası bir müdahale için seferber olurken, hastalık iki üst düzey komutanını, August Neidhardt von Gneisenau ve Carl von Clausewitz'i öldürdü.

İspanyol-Aztek mücadelesi (Çiçek hastalığı)

İspanyol Hernan Cortes, Nisan 1519'da küçük bir asker ve denizci kuvvetiyle karaya çıktı. Aztek yönetiminden memnun olmayan yerel müttefikleri hızla biriktirdi. İspanyolların bir noktada Aztek başkenti Tenochtitlan'ın ana kalesinin bazı bölümlerinin kontrolünü ele geçirmesiyle ve diğer zamanlarda kırsal kesimde Azteklere karşı amansız bir mücadele yürütmesiyle aylarca süren tahterevalli savaşları başladı.

Ancak İspanya'nın baş müttefikinde çiçek hastalığı baş gösterdi. 1520 sonbaharında, Tenochtitlan, iki aydan fazla süren hastalıktan etkilendi. İmparator, nüfusun geri kalanının kabaca yarısı ile birlikte öldü. Çiçek hastalığı, Azteklerin saldırgan bir strateji yürütme yeteneklerini baltaladı ve böylece başkentlerinin savunması baltalandı.

Justinianus Vebası

Beşinci yüzyıl, Roma İmparatorluğu'nun batı yarısının nihai çöküşüne ve İtalya ile Roma'nın barbarlar tarafından fethine tanık olmuştu. İmparatorluğun doğu yarısında Konstantinopolis'ten hüküm süren İmparator I. Justinian, kaybedilen toprakların çoğunu geri almaya karar verdi.

Romalılar önce Kuzey Afrika'nın Vandal krallığına saldırıp yok ettiler, ardından İtalya'ya geçtiler. Bizans generali Belisarius sonunda Roma ve Ravenna'yı ele geçirdi ve 540 yılına kadar kontrolü büyük ölçüde sağladı.

Ardından Justinianus Vebası patlak verdi. İmparatorluk başkentinin nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı, kabaca 541'den 543'e kadar süren salgın sırasında öldü. Justinian'ın kendisi hastalığa yakalandı, ancak ölmedi. Ekonomik aktivite durma noktasına geldi. Roma'nın askeri gücü, hem insan gücü kaybı hem de para eksikliği nedeniyle kötü bir şekilde azaldı.

İspanyol Gribi

1918'in başlarında, Almanlar, onları alt edecek kadar Amerikan askeri gelmeden önce Batı Cephesi'ne kesin bir darbe indirmeyi umuyorlardı. Ancak, Amerikalılarla birlikte, özellikle ölümcül bir grip türü olan İspanyol Gribi geldi.

İlk grip dalgası ilkbaharda vuracak ve tüm orduların etkinliğini azaltacaktı. Sonbaharda ikinci grip dalgası vurdu ve tüm ordulara korkunç bir zarar verdi. Bununla birlikte, moralleri bozulduğu ve İngiliz ablukası onları yeterli yiyecekten mahrum bıraktığı için, em fazla zarar gören Alamanlar oldu.

Sonunda İspanyol Gribi, savaşın tüm savaşçılarının toplamından çok daha fazla insanı öldürecekti.

Birleşik Devletler Ordusu Savaş Okulu'mda Misafir Profesör Robert Farley'nin National Interest'te kalame aldığı makaleye göre, Modern tıp, modern silahların ölümcüllüğü ile birleştiğinde, hastalık ve savaş arasındaki eski dengeyi değiştirmiştir.

Genel olarak geçerli model, mermiler ve bombalardan daha fazla insanın hastalıktan ölmesidir. Ancak koronavirüsün gösterdiği gibi, hastalık en modern toplumları ve en donanımlı askeri örgütleri bile etkileyebilir.

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