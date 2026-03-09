İSTANBUL 12°C / 4°C
9 Mart 2026 Pazartesi / 21 Ramazan 1447
  • Savunma
  • Savaşın seyri değişecek! Dost ülkeye karşı 5 adet S-400 füzesi alacaklar
Savunma

Savaşın seyri değişecek! Dost ülkeye karşı 5 adet S-400 füzesi alacaklar

Dost ülke Pakistan ile uzun yıllardır sorun yaşayan Hindistan'dan son dakika S-400 hava savunma füzesi hamlesi geldi. Sınır bölgesinde zaman zaman artan gerginliklerin ardından Yeni delhi yönetimi, 5 adet S-400 hava savunma füzesi daha alacak. İşte detaylar...

MUSTAFA KARAOĞLU9 Mart 2026 Pazartesi 21:49 - Güncelleme:
Hindistan, Rus yapımı S-400 Triumf karadan havaya füze sistemleri siparişini ikiye katlayarak hava savunma kabiliyetini önemli ölçüde genişletme planlarıyla ilerliyor.

DOST ÜLKE PAKİSTAN'A KARŞI 5 ADET S-400 FÜZESİ HAMLESİ

ABD basınının Hint savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Yeni Delhi yönetimi S-400 hava savunma füzesinden 5 adet ek ünite daha tedarik etmeye karar verdi.

Bildirilen karar, bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemin ardından geldi. ABD basını, daha fazla S-400 hava savunma füzesi ünitesi talebinin, Pakistan'ın aralarındaki operasyonların ardından yaşananlarla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Hint medyasında yer alan haberlere göre, S-400 füze sisteminin, Pakistan ile aralarındaki çatışmalarda etkinliğini kanıtladığı iddia edildi.

Yeni S-400 hava savunma füzesi satışı, Orta Doğu'da alev çemberi sürerken gerçekleşecek gibi duruyor.

Önerilen ek 5 adet S-400 hava savunma sistemi siparişi, Hindistan'ın toplam S-400 filosunu 10 üniteye çıkaracak ve Rus entegre hava savunma sistemlerine uzun vadeli bir bağımlılığın sinyalini verecek.

