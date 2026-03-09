Hindistan, Rus yapımı S-400 Triumf karadan havaya füze sistemleri siparişini ikiye katlayarak hava savunma kabiliyetini önemli ölçüde genişletme planlarıyla ilerliyor.

ABD basınının Hint savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Yeni Delhi yönetimi S-400 hava savunma füzesinden 5 adet ek ünite daha tedarik etmeye karar verdi.

Bildirilen karar, bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemin ardından geldi. ABD basını, daha fazla S-400 hava savunma füzesi ünitesi talebinin, Pakistan'ın aralarındaki operasyonların ardından yaşananlarla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Hint medyasında yer alan haberlere göre, S-400 füze sisteminin, Pakistan ile aralarındaki çatışmalarda etkinliğini kanıtladığı iddia edildi.

Yeni S-400 hava savunma füzesi satışı, Orta Doğu'da alev çemberi sürerken gerçekleşecek gibi duruyor.

Önerilen ek 5 adet S-400 hava savunma sistemi siparişi, Hindistan'ın toplam S-400 filosunu 10 üniteye çıkaracak ve Rus entegre hava savunma sistemlerine uzun vadeli bir bağımlılığın sinyalini verecek.