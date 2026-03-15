Orta Doğu'da artan güvenlik riskleri ve bölgesel gerilimler, Körfez ülkelerini hava savunma kapasitelerini güçlendirmeye yönlendiriyor. Son olarak Kuveyt'in, envanterini güçlendirmek amacıyla Patriot hava savunma füzesi tedariki için ABD ile yeni bir görüşme sürecine başlayabileceği iddia edildi.

Savunma çevrelerinde konuşulan bilgilere göre Kuveyt yönetimi, hava sahasını balistik füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı daha güçlü hale getirmek amacıyla 12 adet Patriot hava savunma füzesi satın alma planını gündemine aldı.

Son dönemde Orta Doğu'da yaşanan askeri gelişmeler ve füze saldırıları, Körfez ülkelerinin hava savunma sistemlerine olan ihtiyacını artırdı. Kuveyt Savunma Bakanlığı kısa süre önce yaptığı açıklamada, ülke hava savunma sistemlerinin son 48 saat içinde 12 balistik füze ve 23 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

Uzmanlara göre bu gelişmeler, Kuveyt'in mevcut savunma kapasitesini güçlendirme yönündeki kararlarını hızlandırdı. Özellikle balistik füze ve İHA tehditlerinin artması, Patriot hava savunma füzesi gibi gelişmiş sistemlere olan talebi yükseltiyor.

ABD İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ SÜRÜYOR

Kuveyt ile ABD arasındaki savunma iş birliği uzun yıllardır devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce Kuveyt'in mevcut Patriot sistemlerinin modernizasyonu ve yeniden sertifikalandırılması için yaklaşık 400 milyon dolarlık bir satış paketine onay vermişti.

Ayrıca 2026 yılında Washington yönetimi, Kuveyt'in Patriot sistemlerinin bakım ve teknik destek faaliyetlerini kapsayan yaklaşık 800 milyon dolarlık yeni bir destek paketini de onayladı.

KÖRFEZ'DE YENİ SAVUNMA YARIŞI MI?

Kuveyt'in 12 adet Patriot hava savunma füzesi için görüşmelere başlayabileceği iddiası, Körfez bölgesinde hava savunma sistemlerine yönelik yeni bir tedarik dalgasının yaşanabileceği yorumlarına neden oldu.

Savunma uzmanlarına göre bölgedeki gerilimler sürdükçe, Körfez ülkelerinin ileri teknoloji hava savunma sistemlerine yatırım yapmayı sürdürmesi bekleniyor.

