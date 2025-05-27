Haberde, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar KIZILELMA'nın, insansız hava araçları alanında önemli bir gelişmeyi temsil ettiği ve Türkiye'nin giderek daha fazla insansız sistemlere bağımlı bir hava muharebe ortamına ilişkin uzun vadeli vizyonuyla uyumlu olduğu ifade edildi. Söz konusu hava platformunun, Baykar'ın taktik dronlar ve silahlı insansız hava araçları konusundaki kapsamlı deneyimine dayandığı ve otomasyon, düşük gözlemlenebilirlik ve gelişmiş görev yeteneklerini entegre eden daha gelişmiş savaş sistemlerine doğru bir geçişi işaret ettiği vurgulandı.

Performans açısından, KIZILELMA 1,5 tona kadar yük taşıma kapasitesini destekler ve toplam ağırlığı 8,5 tondur. Mach 0,6'da seyir yapabilir ve Mach 0,9'luk maksimum hıza ulaşabilir. Savaş yarıçapı 500 deniz miline kadar uzanır, 25.000 fitlik bir operasyonel irtifa ve 45.000 fitlik bir servis tavanı vardır. Hava aracı, üç saatten fazla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve bu da onu uzun menzilli görevlerde etkin bir silah olarak sunar.

Uçağın uzunluğunun 14,5 metre, kanat açıklığının 10 metre ve yüksekliğinin 3,5 metre olduğunun altı çizilen haberde, yapısının gizlilik ve çeviklik için optimize edildiği aktarıldı. Turbofan motoruyla donatılmış olup kalkış, iniş, taksi ve seyir dahil olmak üzere tüm uçuş aşamalarında otonom olarak performans gösterebileceği duyuruldu.

GELİŞMİŞ İNSANLI SAVAŞ UÇAKLARIYLA İLİŞKİLENDİRDİLER

Gemideki sistemler arasında bir elektro-optik hedefleme birimi, bir kızılötesi arama ve izleme sistemi (IRST) ve çok modlu bir AESA radarı bulunur. İHA, lazer güdümlü mühimmatlar, konvansiyonel füzeler ve uzun menzilli seyir füzeleri dahil olmak üzere çeşitli silah tipleriyle uyumludur ve bu da birden fazla görev tipinde operasyonel esneklik sağlar.

PT-4'ün başarılı art yakıcı kalkışının önemli bir teknik ilerlemeyi temsil ettiği aktarılan haberde, bunun, KIZILELMA'nın yüksek itme gücü altında kısa ve hızlı kalkışlar gerçekleştirme yeteneğini ortaya koyacağı, bu da sınırlı uzunluktaki pistlerden veya ski-jump donanımlı uçak gemilerinden konuşlandırma için kritik bir gereklilik olduğu ifade edildi. Bu tür bir yeteneğin genellikle gelişmiş insanlı savaş uçaklarıyla ilişkilendirildiği, öz konusu özelliğin KIZILELMA'nın programının arkasındaki operasyonel niyetleri yansıttığı vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISINA VURGU YAPTILAR

Baykar için bu başarının taktik dronlar üretmekten yerleşik uluslararası programlarla rekabet edebilecek daha karmaşık savaş sistemleri geliştirmeye doğru bir geçişi temsil ettiğinin altı çizilen haberde, Türkiye için KIZILELMA'nın daha geniş bir endüstriyel ve stratejik girişimin parçası olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca, Türkiye'nin, son 20 yılda, insansız hava araçları ithal eden bir ülkeden büyük bir ihracatçıya dönüştüğü vurgulandı.

Bayraktar TB2 ve AKINCI gibi sistemlerin, Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki çatışmalarda operasyonel etkinlik gösterdiği, KIZILELMA gibi daha ağır ve daha otonom insansız hava araçlarının geliştirilmesinin ise Türkiye'yi rekabetçi küresel savunma ortamında stratejik bağımsızlığını güçlendirirken yüksek performanslı İHA'lar üretebilen birkaç ülke arasına yerleştirdiği aktarıldı.

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