SAVTEK Dergi Ekim 2025 sayısı yayında: Savunma sanayi hür ve güçlü!

Türkiye'nin son yıllarda attığı en stratejik adımların başında, savunma sanayinde yerlileşme ve tam bağımsızlık vizyonu geliyor. Kapak dosyasında, yerli motorlardan savaş uçaklarına, elektronik harp sistemlerinden deniz platformlarına kadar millî savunma projelerinin geldiği seviye ve bundan sonraki yol haritası ele alınıyor. Savunmada dışa bağımlılığı azaltan, küresel rekabette Türkiye'yi güçlü bir aktör hâline getiren bu vizyon, kapsamlı analizlerle okuyuculara aktarılıyor.

İŞGAL AJANDASI: 7 EKİM VE ÖNCESİ

İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü işgalin ikinci yılı geride kalırken, bu süreçte yaşanan katliamlar, uluslararası toplumun sessizliği ve Birleşmiş Milletler'in işlevsizliği dikkatle inceleniyor. Dergide, 7 Ekim 2023 sonrası gelişmeler tarihsel perspektifle değerlendirilirken, ABD ve İsrail'in bölgedeki politikalarının küresel güvenliğe etkileri çarpıcı verilerle gözler önüne seriliyor.

GÜVENLİK: UZAYDA REKABET – YILDIZ SAVAŞLARI

Uzay, artık yalnızca bilimsel araştırmaların değil, devletlerarası güç mücadelesinin de ana sahnesi. ABD, Çin ve Rusya'nın başını çektiği yeni "uzay rekabeti", askerî üstünlük ve ekonomik çıkarların kesiştiği stratejik bir alan hâline geliyor. SAVTEK bu gelişmeleri, yıldız savaşlarına evrilen bir gelecek perspektifiyle okuyucularına sunuyor.

DENİZ GÜVENLİĞİ: MİLLÎ SONARLAR

Denizlerin güvenliği, modern dünyada enerji yolları ve ticari hatların korunması açısından stratejik bir öneme sahip. Türkiye'nin geliştirdiği millî sonar teknolojileri, denizaltı harbinden sahil güvenliğe kadar geniş bir yelpazede güvenlik sağlayarak, mavi vatanın korunmasında kritik rol üstleniyor. Bu özel dosyada, Türkiye'nin deniz güvenliğinde ulaştığı seviye ve gelecek vizyonu derinlemesine işleniyor.

SAVTEK Dergi'nin Ekim sayısı; derin analizleri, özel röportajları ve gelecek odaklı dosya konularıyla savunma dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. SAVTEK Dergi Ekim sayısı tüm bayilerde!