SAVTEK Dergi Ekim sayısı yayında!

Türkiye'nin savunma sanayi, teknoloji ve strateji alanlarında derinlemesine analizler sunan yeni dergisi SAVTEK Dergi, Ekim 2024 sayısı yayında. Ekim sayısında, Türkiye'nin savunma ve güvenlik stratejisinin merkezinde yer alan "Gök Vatan" kavramı geniş bir dosya ile ele alınıyor. Ayrıca, savunma teknolojilerinde dünyada ses getiren yeni projeler, analizler ve kritik yorumlar bu sayıda okuyucularla buluşuyor.



İSTİKBAL HİKÂYESİ: GÖK VATAN

SAVTEK Dergi'nin bu sayısında, Türkiye'nin savunma stratejisinde giderek önem kazanan "Gök Vatan" kavramı, hava sahasının egemenliği ve bu alanda tam bağımsızlığın sağlanması için geliştirilen projeler, savunma sistemleri ve hava gücüne yapılan yatırımlar ele alınıyor. Türkiye'nin hava savunma sistemlerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği modernizasyon çalışmaları ve geleceğe yönelik planları, milli savaş uçağı projesi ve hava savunma sistemlerinin tüm detayları SAVTEK Dergi Ekim sayısında yer alıyor.

ABD'NİN YENİ NÜKLEER STRATEJİSİ VE ÇİN

ABD'nin yeni nükleer stratejisi, Çin'in artan askeri gücüne karşı nasıl bir politika izlediği ve bu gelişmenin dünya güvenlik politikaları üzerindeki olası sonuçları derinlemesine analiz ediliyor. ABD'nin Çin ile girdiği nükleer güç mücadelesi ve bu rekabetin küresel caydırıcılık dengesi üzerindeki etkileri bu ay SAVTEK'te.

HÜRKUŞ'TAN DEMİRAĞ'A ENGELLENEN HAVACILIK

Türkiye'nin havacılık tarihine damgasını vuran Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın önderliğinde başlatılan havacılık projeleri, Cumhuriyet'in erken döneminde büyük başarılara imza atsa da bu projelerin gelişmemesindeki engeller SAVTEK Dergi Ekim sayısında derinlemesine inceleniyor. Türkiye'nin havacılık alanındaki ilk girişimlerinin neden durdurulduğu ve hangi sebeplerle havacılık sektöründeki ilerlemelerin geciktiği tarihsel bir perspektifle ele alınıyor. Engellenen bu girişimlerin, bugünkü modern havacılık sanayisine nasıl bir miras bıraktığı da inceleniyor.

SAVTEK DERGİ'DEN TEKNOFEST ÖZEL EKİ

SAVTEK Dergi Ekim sayısına özel olarak hazırlanan TEKNOFEST Özel Eki, okuyucularıyla buluşuyor. Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği olan TEKNOFEST'in tüm detaylarını, yeni nesil teknolojileri ve savunma sanayiinde çığır açan projeleri içeren bu ek, teknoloji meraklıları ve savunma sanayi takipçileri için eşsiz bir kaynak niteliğinde.

SAVTEK Dergi Ekim sayısıyla birlikte ücretsiz olarak sunulan TEKNOFEST özel ekini kaçırmayın!

SAVTEK Dergi, Ekim sayısıyla tüm bayilerde!

Türkiye ilk üç ülke arasına girdi

SAVTEK Dergi Mavi Vatan dosyasıyla Türkiye'nin kararlılığını gözler önüne serdi

SAVTEK Dergi yayın hayatına başladı