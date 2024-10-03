SAVTEK Dergi GYY Alabarda: Savunma sanayi, dost ülkelere 'Yanımda Türkiye var' dedirten noktaya geldi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

SAVTEK Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, çok sayıda teknoloji tutkununu buluşturan festivali AA muhabirine değerlendirdi.

Alabarda, gençlerin önemli çalışmalarının yer aldığı TEKNOFEST'te, Türkiye'de üretilen ürünlerin haklı gururunun yaşandığını söyledi.

Festivalin gençlere katkısına değinen Alabarda "Bu tür etkinlikler gençlerin dünyayla rekabet edebilecekleri habitat oluşturuyor. Bu açıdan son derece önemli. İlk ve ortaokula giden çocuklar buradaki stantlarda birçok şeyi yakından görüp ileride konumlanacağı alana dair fikriyat oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Alabarda, festival alanlarının sürekli farklı etkinliklerle dolmasının dünyayla rekabet edecek gençlerin oluşturulmasını destekleyeceğini anlattı.

- "SAVUNMA SANAYİ, DOST ÜLKELERE 'YANIMDA TÜRKİYE VAR' DEDİRTEN NOKTAYA GELDİ"



Girişimciliğin, savunma sanayisinin gelişiminde önemli olduğuna işaret eden Alabarda, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisi bir devlet siyaseti ve ön açıcı bir rol açıyor ama bu işin ana unsuru hür müteşebbis. TEKNOFEST'te birçok etkinlik, savunma sanayi ürünü görüyoruz. Hepsinin altında bu konuya sevdalı beşeri sermaye var. Savunma sanayi, Türkiye'nin güvenlik açığını kapatan, bize dost ve müzahir ülkelere 'Yanımda Türkiye var' dedirten noktaya geldi."

Alabarda, AA'nın, savunma sanayisindeki çalışmaların duyurulmasında büyük gayretinin olduğunu dile getirdi.

TEKNOFEST'in, savunma sanayisine beşeri sermaye katma noktasında hizmetler sunduğunu vurgulayan Alabarda, "Gençlerin ortaya çıkardığı çok başarılı ürünler şu an primitif modelde ama ileride işlendiğinde Türkiye'nin uzay noktasında açığını kapatacak beşeri sermayenin ortaya konulması bakımından önemli." diye konuştu.

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