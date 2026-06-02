SAVTEK Dergi haziran sayısı çıktı

Savunma diplomasisi, devletlerin yalnızca askeri güçlerini değil, siyasi iradelerini ve uluslararası etkilerini de şekillendiren önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Bu bölümde, savunma iş birlikleri, askeri anlaşmalar, ortak tatbikatlar ve güvenlik politikalarının dış politika üzerindeki etkileri inceleniyor. Bölgesel ve küresel ölçekte yürütülen diplomatik girişimlerin, stratejik denklemlere nasıl yön verdiği kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendiriliyor.

KARA HAREKÂTI: NORMANDİYA ÇIKARMASI

II. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması, askeri planlama, lojistik üstünlük ve müşterek harekât anlayışının en önemli örneklerinden biri olarak tarihteki yerini koruyor. Bu dosyada, çıkarmanın hazırlık süreci, sahadaki operasyonel zorluklar ve kara harekâtının stratejik sonuçları ele alınıyor. Ayrıca harekâtın modern askeri doktrinlere bıraktığı miras ve günümüz operasyonlarına yansımaları analiz ediliyor.

DOĞU AKDENİZ'DE TAHRİK ÜÇGENİ

Enerji kaynakları, deniz yetki alanları ve jeopolitik rekabet ekseninde şekillenen Doğu Akdeniz, bölgesel gerilimlerin merkezinde yer almaya devam ediyor. Bu bölümde, bölgedeki aktörlerin stratejik hamleleri, artan askeri hareketlilik ve güvenlik riskleri değerlendiriliyor. Diplomatik girişimler ile güç mücadelesi arasındaki hassas denge, bölgesel istikrar perspektifinden ele alınıyor.

ÇİZİMDEN GÖKYÜZÜNE: SAVAŞ UÇAKLARI

Bir savaş uçağının doğuşu, ilk tasarım çizgisinden operasyonel göreve uzanan uzun ve karmaşık bir sürecin sonucudur. Bu bölümde, savaş uçaklarının tasarım aşamaları, mühendislik süreçleri, test faaliyetleri ve teknolojik gelişimleri inceleniyor. Havacılık tarihinde iz bırakan platformlardan yeni nesil savaş uçaklarına kadar uzanan gelişim serüveni, teknik ve stratejik boyutlarıyla okuyucuya sunuluyor.

