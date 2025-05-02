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Savunma

SAVTEK Dergi Mayıs sayısı çıktı!

Savunma sanayii, teknoloji ve strateji alanında gündemi şekillendiren SAVTEK Dergi, Mayıs 2025 sayısıyla okuyucularını selamlıyor. Bu sayıda, balistik tehditlerden altıncı nesil hava platformlarına, denizaltı harbinden Ortadoğu'daki tarihsel hesaplaşmalara uzanan çarpıcı analizler yer alıyor.

2 Mayıs 2025 Cuma 10:18 - Güncelleme:
SAVTEK Dergi Mayıs sayısı çıktı!
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SAVTEK Dergi'nin Mayıs 2025 sayısı çıktı.

CAYDIRICI GÜÇ: BALİSTİK FÜZELER

Sibel Düz'ün kaleme aldığı kapsamı dosyada balistik füze sistemlerinin dünü, bugünü ve geleceği, devlet ve devlet dışı aktörlerin stratejik kabiliyetleri çerçevesinde inceleniyor. Hipersonik teknolojiler, yeniden giriş sistemleri ve caydırıcılığın geleceği bu yazıda detaylı şekilde ele alınıyor.

ALTINCI NESİL: BOEING F-47

Hava kuvvetlerinin geleceğini şekillendirmesi beklenen altıncı nesil muharip uçaklar arasında Boeing F-47 dikkat çekiyor. Yeni nesil motorlar, yapay zekâ destekli aviyonik sistemler ve sıfır radar izi yaklaşımı ile F-47, hava süperiyoritesini yeniden tanımlıyor.

DENİZALTI HARBİNİN EVRİMİ

Asimetrik harbin sessiz aktörleri olan denizaltılar, modern muharebe sahasında stratejik rol oynuyor. Tarihsel gelişimi, teknolojik atılımları ve gelecekteki rolü üzerinden denizaltı harbinin dönüşümü kapsamılı olarak analiz ediliyor.

İŞGALİN TARİHİ: ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI

Filistin sorununu merkezine alan Arap-İsrail Savaşları, sadece askeri değil siyasi ve insani boyutlarıyla da bölgenin kaderini şekillendirdi. Koray Şerbetçi'nin imzasını taşıyan bu özel dosya, 1948'den 1973'e uzanan kritik süreçleri tarihsel belgeler ve yorumlarla anlatıyor.

SAVTEK Dergi, Mayıs sayısıyla okuyucularına balistik tehditlerden altıncı nesil hava platformlarına, denizaltı harbinden Ortadoğu'daki tarihsel hesaplaşmalara uzanan kapsamılı analizler sunuyor.

SAVTEK Dergi Mayıs sayısıyla birlikte ücretsiz olarak sunulan TEKNOFEST özel ekini kaçırmayın!

  • savunma sanayii
  • teknoloji stratejisi
  • savtek

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