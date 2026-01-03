SAVTEK Dergi Ocak sayısı çıktı!

GÖK VATAN'IN ÇELİK KUBBESİ

Türkiye'nin çok katmanlı hava ve füze savunma mimarisini tüm boyutlarıyla mercek altına alıyor. Entegre savunma anlayışı, yerli ve millî sistemler, caydırıcılık kapasitesi ve bölgesel güvenliğe etkileri; teknik, stratejik ve jeopolitik perspektiflerle analiz ediliyor. SAVTEK Dergi Ocak sayısında yerli ve millî teknolojilerin oluşturduğu bu savunma şemsiyesinin, yalnızca Türkiye için değil, bölgesel caydırıcılık açısından da taşıdığı stratejik önem ele alınıyor.

TÜRKİYE - AVRUPA SAVUNMA ORTAKLIĞI

Değişen güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın savunma arayışını ve Türkiye ile gelişen iş birliklerinin stratejik arka planını inceliyor. Ortak projeler, savunma sanayii entegrasyonu ve siyasi yansımalar, kapsamlı bir çerçevede değerlendiriliyor. Bu ay SAVTEK, Türkiye'nin Avrupa güvenliği için vazgeçilmez bir aktör hâline gelişini stratejik boyutlarıyla ortaya koyuyor.

KIZILELMA - GHOST BAT REKABETİ

İnsansız hava muharebesinin geleceği ele alınıyor. Yeni nesil insansız savaş uçaklarının teknik kabiliyetleri, operasyonel konseptleri ve modern hava harp doktrinlerine etkileri karşılaştırmalı olarak sunuluyor.

PAPAL SAVAŞ: HAÇLI SEFERLERİ

Tarihsel bir perspektifle, din, güç ve siyaset ekseninde şekillenen çatışmaları günümüz jeopolitiğiyle ilişkilendirerek okuyucuya farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Orta Çağ'dan günümüze uzanan etkileriyle bu büyük tarihsel kırılmanın, modern jeopolitiğe ve Batı merkezli güç anlayışına bıraktığı izler analiz ediliyor.

Güvenlikten savunma teknolojilerine, tarihsel analizlerden geleceğin harp konseptlerine uzanan zengin içeriğiyle SAVTEK Dergi Ocak sayısı, dünyada ve bölgede yaşanan dönüşümü anlamak isteyen tüm okurlar için güçlü bir referans sunuyor. SAVTEK Dergi Ocak sayısı tüm bayilerde!