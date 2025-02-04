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Savunma

SAVTEK Dergi Şubat 2025 sayısı yayında: Küresel Güç Mücadeleleri ve Devletin Yeniden İnşası

Türkiye'nin savunma sanayii, strateji ve teknoloji odaklı lider yayını SAVTEK Dergi, Şubat 2025 sayısını okuyucularıyla buluşturdu.

Haber Merkezi4 Şubat 2025 Salı 16:34 - Güncelleme:
SAVTEK Dergi Şubat 2025 sayısı yayında: Küresel Güç Mücadeleleri ve Devletin Yeniden İnşası
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Savunma sanayii, strateji ve teknoloji dünyasının en önemli yayınlarından SAVTEK Dergi, Şubat 2025 sayısı ile okuyucularına darbelerden jeopolitik satranç hamlelerine, Suriye'nin yeniden inşasından Türkiye'nin Afrika'daki etkisine uzanan kapsamlı analizler sunuyor.

DARBELER VE VESAYET – EGEMEN MİLLET, BAĞIMSIZ DEVLET

Tarih boyunca küresel güçlerin vekalet savaşları ve müdahaleleri ile şekillenen darbe süreçleri, devletlerin bağımsızlık mücadeleleri açısından kritik bir önem taşıyor. SAVTEK Dergi, darbelerin arkasındaki vesayet mekanizmalarını ve egemen millet iradesinin bağımsız devletler üzerindeki belirleyici gücünü analiz ediyor. Türkiye'nin demokrasi mücadelesi ve bölgesel aktörlerin darbelere karşı verdiği savaş detaylarıyla ele alınıyor.

SURİYE'DE DEVLETİN YENİDEN İNŞASI

On yılı aşkın süredir savaş ve yıkımla mücadele eden Suriye, yeni bir devlet yapılanmasına doğru ilerliyor. Türkiye'nin güvenlik politikaları, uluslararası güç dengeleri ve Suriye'deki yeniden yapılanma süreçleri, bu sayıda stratejik ve askeri analizler eşliğinde değerlendiriliyor. Esed rejiminin çöküşü sonrası ortaya çıkan yeni siyasi ve ekonomik yapı, bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek?

TRUMP'IN JEOPOLİTİK SATRANÇ HAMLESİ

ABD'deki siyasi dönüşümler ve Donald Trump'ın küresel güç mücadelesine etkisi bu sayıda mercek altına alınıyor. Washington yönetiminin Orta Doğu, Avrupa ve Asya-Pasifik'teki yeni hamleleri, uluslararası güvenlik politikaları çerçevesinde kapsamlı bir şekilde analiz ediliyor.

AY YILDIZ AFRİKA'DA PARLIYOR

Türkiye, Afrika kıtasındaki askeri, ekonomik ve diplomatik varlığını her geçen gün güçlendiriyor. Türkiye'nin Afrika'daki askeri üsleri, savunma sanayii projeleri ve insani diplomasi çalışmaları, kıtanın jeopolitik dengelerinde nasıl bir etki yaratıyor? Türk SİHA'larının Afrika'daki operasyonel başarıları, askeri iş birlikleri ve yeni ekonomik anlaşmalarla Türkiye'nin bölgedeki stratejik varlığı bu sayıda ele alınıyor.

SAVTEK Dergi; uzman analizleri, kapsamlı röportajları ve görselleriyle Şubat sayısı ile de savunma sanayii, strateji ve teknoloji alanlarına ilgi duyan herkes için vazgeçilmez bir kaynak niteliğinde.

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