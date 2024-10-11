Savunma Bakanlığı duyurdu: 37 adet F-35'i yıl sonunda teslim alacaklar

İngiltere'nin F-35 tedariği ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Son parlamento görüşmesinde İşçi Partisi Milletvekili Luke Akehurst, İngiltere'nin F-35B tedarikinin ilerlemesi hakkında Savunma Bakanlığı'na sorular sordu.

37 F-35 YIL SONUNDA TESLİM ALINACAK

Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Luke Pollard ise konu hakkında, "Mevcut takvime göre, 2024 takvim yılı sonuna kadar İngiltere'nin 37 adet F-35B uçağına sahip olması öngörülüyor. Yakın zamanda daha fazla F-35B jetinin geldiğini bildirdik. bu da Birleşik Krallık'ın bugün itibariyle 34 gizli jeti olduğu anlamına geliyor. Bir uçak bir kazada kaybedildi ve ABD'de dört test jeti var, şu anda Birleşik Krallık'ta operasyonel hizmette olan bu tipten 30 tane var." açıklamasında bulundu.

"BİR UÇAK DÜŞMESEYDİ BU SAYI 48 OLACAKTI"

İlk partideki 47 uçağın tamamının 2025 yılı sonuna kadar teslim edileceğini belirten Pollard, "Bir uçak düşmeseydi bu sayı 48 olacaktı. Bunun ardından Savunma Bakanlığı, başka bir jet dilimi satın alma niyetini dile getirdi. İngiltere için halihazırda sipariş edilen 48'in ötesinde ek bir F-35B jet dilimi için finansman devredildi." ifadelerini kullandı.

Kaza sonucu kaybedilen bir uçak ve ABD'deki dört test jeti ile birlikte, Birleşik Krallık'ta şu anda operasyonel hizmette olan 30 F-35 savaş uçağı bulunuyor.

İlk partideki 47 uçağın tamamının 2025 yılı sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor. Bir tanesi düşmeseydi bu sayının 48 olacaktı.