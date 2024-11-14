Türkiye'nin savunma sanayisindeki millileşme hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu alanda dikkat çeken bir performans gösteren ve BAYKAR tarafından üretilen TB2 İHA ve SİHA'lar tüm dünyadan talep görürken, her geçen gün bu hava araçlarını satın alan ve almak isteyen ülke sayısı giderek artıyor. TB2'nin son talibi ise bir Avrupa ülkesi Hırvatistan oldu.

Hükümetin, Savunma Bakanlığına Bayraktar TB2'nin alımı hususunda onay verdiği belirtildi.

Ülke medyasına göre, anlaşmanın mali büyüklüğü 84,6 milyon avro ve söz konusu pakette insansız hava araçları sisteminin yanı sıra Türkiye'de eğitim gibi birçok madde bulunuyor.

Savunma Bakanı Ivan Anusic de Bayraktar TB2'nin tedarikinin acil ve önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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Öte yandan BAYKAR ve Hırvatistan merkezli ORQA firması, Bayraktar TB2 SİHA'ya ORQA üretimi FPV Dronların entegrasyonuna yönelik iş birliği anlaşması imzaladı.

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