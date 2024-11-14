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Savunma

Savunma Bakanlığına resmen onay verildi! Bir ülkenin daha tercihi Bayraktar TB2 oldu

Libya, Ukrayna-Rusya ve Azerbaycan-Ermenistan savaşlarındaki performansı ile dikkat çeken Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) için Hırvatistan'dan önemli bir hamle geldi. Hırvatistan hükümeti, BAYKAR üretimi Bayraktar TB2 tedariki noktasında Savunma Bakanlığına resmen onay verdi.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 21:44 - Güncelleme:
Savunma Bakanlığına resmen onay verildi! Bir ülkenin daha tercihi Bayraktar TB2 oldu
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Türkiye'nin savunma sanayisindeki millileşme hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu alanda dikkat çeken bir performans gösteren ve BAYKAR tarafından üretilen TB2 İHA ve SİHA'lar tüm dünyadan talep görürken, her geçen gün bu hava araçlarını satın alan ve almak isteyen ülke sayısı giderek artıyor. TB2'nin son talibi ise bir Avrupa ülkesi Hırvatistan oldu.

RESMİ ONAY VERİLDİ

Hükümetin, Savunma Bakanlığına Bayraktar TB2'nin alımı hususunda onay verdiği belirtildi.

84,6 MİLYON AVROLUK ANLAŞMA

Ülke medyasına göre, anlaşmanın mali büyüklüğü 84,6 milyon avro ve söz konusu pakette insansız hava araçları sisteminin yanı sıra Türkiye'de eğitim gibi birçok madde bulunuyor.

'ACİL VE ÖNEMLİ'

Savunma Bakanı Ivan Anusic de Bayraktar TB2'nin tedarikinin acil ve önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

2025'te teslim alacaklar

FPV DRONLARI İÇİN ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Öte yandan BAYKAR ve Hırvatistan merkezli ORQA firması, Bayraktar TB2 SİHA'ya ORQA üretimi FPV Dronların entegrasyonuna yönelik iş birliği anlaşması imzaladı.

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