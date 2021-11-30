Savunma devi duyurdu! F-16'lar için AB ülkesiyle kritik anlaşma

Lockheed Martin, PZL Mielec'in Polonya'daki tesislerinde 2022 yılında F-16 Blok 70/72 arka gövde, merkez gövde, kokpit yan paneli ve ön ekipman bölmesi üretimine başlayacağını duyurdu.
Polonyalı havacılık şirketi PLZ Mielec, tamamlanan bileşenleri Greenville, Güney Carolina'daki Lockheed son montaj hattına teslim edecek.
Lockheed Martin F-16 Programı Başkan Yardımcısı Danya Trent, "PZL Mielec'teki bu yeni üretim çalışması, Polonya'nın uzun yıllar boyunca F-16 küresel girişiminin bir parçası olmasını sağlayacak." dedi.
Polonyalı şirketin hizmetleri, dünya genelindeki beş müşteriden gelen en yeni nesil F-16 siparişlerinin karşılanmasına yardımcı olacak.
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