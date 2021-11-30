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Savunma

Savunma devi duyurdu! F-16'lar için AB ülkesiyle kritik anlaşma

ABD savunma devi Lockheed Martin, Polonya merkezli PLZ Mielec'in, F-16 savaş uçağının Block 70/72 versiyonu için, küresel F-16 üretim programına 'önemli bileşenlerle' dahil olacağını duyurdu.

star.com.tr30 Kasım 2021 Salı 17:03 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 17:03
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Lockheed Martin, PZL Mielec'in Polonya'daki tesislerinde 2022 yılında F-16 Blok 70/72 arka gövde, merkez gövde, kokpit yan paneli ve ön ekipman bölmesi üretimine başlayacağını duyurdu.

Polonyalı havacılık şirketi PLZ Mielec, tamamlanan bileşenleri Greenville, Güney Carolina'daki Lockheed son montaj hattına teslim edecek.

'POLONYA'NIN F-16 KÜRESEL GİRİŞİMİNİN BİR PARÇASI OLMASINI SAĞLAYACAK'

Lockheed Martin F-16 Programı Başkan Yardımcısı Danya Trent, "PZL Mielec'teki bu yeni üretim çalışması, Polonya'nın uzun yıllar boyunca F-16 küresel girişiminin bir parçası olmasını sağlayacak." dedi.

Polonyalı şirketin hizmetleri, dünya genelindeki beş müşteriden gelen en yeni nesil F-16 siparişlerinin karşılanmasına yardımcı olacak.

star.com.tr

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