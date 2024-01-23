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Savunma

Savunma devi resmen duyurdu: 70 milyar doları bulabilir

Savunma devi Lockheed Martin, satışlarının 2024'te geçen yıla kıyasla artarak 68,5 milyar dolar ila 70 milyar dolar arasında gerçekleşeceğini tahmin etti.

AA23 Ocak 2024 Salı 19:54 - Güncelleme:
Savunma devi resmen duyurdu: 70 milyar doları bulabilir
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Lockheed Martin, geçen yılın son çeyreği ve 2023 geneline ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde net satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 azalarak 18,9 milyar dolara geriledi. Lockheed Martin'in satışları, 2022'nin aynı döneminde 19 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde yaşanan düşüşe rağmen şirketin satışları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

70 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

Lockheed Martin'in net satışları 2023 genelinde ise bir önce yıla kıyasla yüzde 2,4 artışla 67,6 milyar dolara yükseldi. Şirketin satışları 2022'de 66 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirket, net satışlarının bu yıl ise 68,5 milyar dolar ile 70 milyar dolar arasında gerçekleşeceğini tahmin etti. Lockheed Martin'in bu yıla ilişkin satış beklentileri de piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Lockheed Martin Üst Yöneticisi (CEO) Jim Taiclet, şirketin bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, 2023 yılına ait finansal sonuçların Lockheed Martin'in savunma teknolojisi çözümlerine yönelik güçlü talebin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Taiclet, "2024 ve ilerisine baktığımızda, ABD hükümeti ve müttefikleri için küresel güvenliği destekleme fırsatlarımız geleneksel ve çığır açan teknolojilerle güçlü kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

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