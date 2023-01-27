Savunma devinden resmi açıklama: F-16'ların teslimi için her şey hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin daha fazla mühimmat ve teçhizat taleplerini karşılamaya çalışan Avrupa Birliği ve ABD, Ukrayna ordusuna son olarak Abrams M1 ve Leopard 2 tankları vereceklerini açıkladı. Bununla birlikte ABD, Ukrayna'nın F-16 talebine şimdiye kadar sıcak bakmamıştı. Lockheed Martin'den yapılan açıklamada, olası bir F-16 teslimatı için üretim kapasitesinin artırılabileceği ifade edildi.

Buna rağmen Zelenski'nin savaş uçağı talepleri karşılık bulmadı. ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin F-16 gibi nitelikli savaş uçağı talebini reddederken, AB ülkelerinin de savaş uçağı desteği vermesine karşı çıkıyor.

F-16'LARIN TESLİMİ İÇİN ÜRETİM BANDI HAZIR

Lockheed Martin yetkilisinin Financial Times'a yaptığı açıklamalara göre, olası bir F-16 sevkiyatında şirketin üretim kapasitesini artırmaya hazır olduğu belirtildi.

Lockheed Martin yetkilisi, Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 göndermek için tartışmalar yaptıklarını belirterek, talebi karşılamak için üretimi artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 20 Ocak'taki toplantı sırasında AB ve ABD'ye uzun menzilli füze ve F-16 tedariği için çağrı yaptığını hatırlatan Lockheed Martin yetkilisi, şirketin bu görüşmelere doğrudan dahil olmadığını vurguladı.

ABD'nin şimdiye kadar Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının tedariğine sıcak bakmadığını belirten yetkili, onay verildiği takdirde üretime başlayacaklarını açıkladı.