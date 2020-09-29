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Savunma

Savunma Sanayi Başkanı Demir: Atmaca füzesinin testleri devam ediyor

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: Atmaca füzesinin testleri devam ediyor. Dün yine bir test atışları yapıldı ve başarılı geçti. Bu sondan bir önceki test son bir testi kaldı. Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz.

DHA29 Eylül 2020 Salı 10:27 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:36
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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: Atmaca füzesinin testleri devam ediyor. Dün yine bir test atışları yapıldı ve başarılı geçti. Bu sondan bir önceki test son bir testi kaldı. Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz.

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