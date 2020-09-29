DHA 29 Eylül 2020 Salı 10:27 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:36

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: Atmaca füzesinin testleri devam ediyor. Dün yine bir test atışları yapıldı ve başarılı geçti. Bu sondan bir önceki test son bir testi kaldı. Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz.