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Savunma

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıkladı: Minyatür bombanın atışlı testleri sürüyor

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-16 savaş uçağında taşınabilecek minyatür bomba atış testlerinin sürdüğünü açıkladı. Demir, 145 kiloluk minyatür bombanın İHA'lara da entegre edileceğini kaydetti.

IHA12 Eylül 2020 Cumartesi 10:35 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:35
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Savunma Sanayi Başkanı Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda minyatür bombanın atışlı testlerinin sürdüğünü kaydetti. 

Demir paylaşımına, “Minyatür Bombanın atışlı testleri sürüyor. Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı İHA’larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz” notunu düştü.

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