Savunma Sanayi Başkanı Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda minyatür bombanın atışlı testlerinin sürdüğünü kaydetti.
Demir paylaşımına, “Minyatür Bombanın atışlı testleri sürüyor. Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı İHA’larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz” notunu düştü.
Minyatür Bombanın atışlı testleri sürüyor. ��— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 12, 2020
Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı İHA’larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz. ����
➡️ @aselsan pic.twitter.com/vGjQNb85gI