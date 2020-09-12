IHA 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:35 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:35

Savunma Sanayi Başkanı Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda minyatür bombanın atışlı testlerinin sürdüğünü kaydetti.

Demir paylaşımına, “Minyatür Bombanın atışlı testleri sürüyor. Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı İHA’larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz” notunu düştü.