Savunma sanayi devi dünyaya açılıyor! 3 ülkede bayrağımız dalgalanacak

ROKETSAN tarafından düzenlenen "Stratejik İş Ortaklığı Zirvesi" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla JW Marriott Otel'de gerçekleştirildi.

İkinci, açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın konjonktürel gelişiminin herkesi etkilediğini, özellikle roket, füze ve savunma teknolojilerine olan ihtiyacın giderek arttığını söyledi.

Bu ihtiyacı Türkiye'de yerine getiren en önemli kuruluşlardan birinin ROKETSAN olduğunun altını çizen İkinci, "ROKETSAN'ın temel stratejisi sadece tek başına organik olarak büyümek değil, mümkün olduğunca ekosistemle beraber bir büyüme stratejisini hayata geçirmek." diye konuştu.

İkinci, büyüme stratejilerinin "personel", "altyapılar, tesisler ve AR-GE projeler" ile "iş ortakları" olmak üzere üç unsura dayandığını ifade etti.

ROKETSAN'ın özellikle son 5 yıldır çok hızlı büyüme trendi içerisine girdiğine dikkati çeken İkinci, bundan sonraki 5 yılda da stratejik planlarına uygun olarak büyüme trendini devam ettirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

İkinci, ROKETSAN'ın BAYKAR'ın ardından Türkiye'nin en hızlı büyüyen ikinci savunma firması olduğunu belirterek, dünyada 11. sırada bulunduklarını ancak bunu hızlıca yukarıya taşımayı hedeflediklerini anlattı.

Yurt dışı projelerine ilişkin de bilgi veren İkinci, şunları kaydetti:

"Diğer ülkelerde üretim tesisleri kurduk. Şu anda Azerbaycan'da bir üretim tesisini hayata geçiriyoruz. Bununla beraber Endonezya'da, Suudi Arabistan'da üretim tesislerimiz olacak. Hong Kong'da bir ofisimiz faaliyetine devam ediyor. ROKETSAN, küreselleşen dünyada aslında bütün ülkelerde stratejik iş birliktelikleri kurarak oralarda da lokal olarak üretim yapma noktasında bir strateji geliştiriyor. ROKETSAN büyüdükçe ekosistemini yukarı doğru taşıyacak. Bizim stratejimizin en büyük, en önemli maddelerinden biri bu. 2024'te 1,28 milyar dolarlık bir ciroyla kapattık ki bunun 380 milyon doları ihracat. Bizim ihracat odaklı bir büyüme stratejimiz var. Sadece yerel pazarda değil, dünyada çok hızlı büyümek istiyoruz. Geçen yıl imzaladığınız yeni sözleşmeler 2,5 milyar dolar seviyesinde. Bunun yarısına yakın kısmı ihracat sözleşmesi. Bu açıdan ROKETSAN dolar bazında yüzde 35 gibi yüksek bir büyüme potansiyelini yakalamış durumda. Bu yıl sonunda hedeflediğimiz ciro 1,8 milyar dolar, neredeyse şirketimizi iş portföyü olarak 1,5 katına çıkaracağımız bir dönem bizi bekliyor, sonrası için de önümüzdeki yıllar içerisinde her yıl minimum yüzde 25 büyümeyi hedefliyoruz."

"SATIŞLARIMIZIN ÖNEMLİ PAYINI İHRACATTAN KARŞILADIK"

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit de savunma sanayisinin küresel rekabet gücünü artırması ve stratejik önemini koruyabilmesi için iş ortaklarının sürdürülebilirlik kavramını iş modellerine entegre etmesinin önemine işaret etti.

Son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayisinde "en büyük atılım" dönemine tanıklık ettiklerine dikkati çeken Yiğit, "Ülkemiz, bugün sahip olduğu savunma sanayisiyle kendi ordusunun ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, son yıllarda yurt dışına da yüksek teknolojili ve katma değerli ihracat yapar bir konuma ulaştı." ifadesini kullandı.

Roketsan olarak savunma sanayisinde "tam bağımsız Türkiye'ye" ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlediklerine işaret eden Yiğit, şunları kaydetti:

"Misyonumuza uygun şekilde roket, füze ve mühimmat üretimleriyle ülkemizin global bayrak taşıyıcısı olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin gelecek vizyonunda önemli yer tutan, 'uzaya bağımsız erişim' konusunda hızla ilerliyoruz. Uluslararası alanda başlattığımız önemli ihracat hamleleri ile dost ve müttefik ülkelerin savunmasına yeni nesil ürünlerimizle güç katıyoruz. Bu sayede 2024'te satışlarımızın önemli bir payını ihracattan karşılamış bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm bu süreçlerimizi iş ortaklarımızla güçlü işbirliği içerisinde yürüterek ülkemizin savunmasına güç katıyoruz. Bu sadece milli savunma sanayimizin güçlenmesine ve ülkemizin güvenliğine değil aynı zamanda uluslararası alanda rekabet gücümüzün artmasına da katkıda bulunuyoruz."

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