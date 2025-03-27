MSB'den yapılan açıklamaya göre, imza törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Makedonya Dışişleri Bakanı Timco Mucunski, Savunma Bakanı Vlado Misajlovski ve ATS Grup Genel Müdürü Shefshet Demirovski katıldı.

Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki stratejik ortaklığı da derinleştirecek anlaşmayla teknoloji transferi, üretim tesislerinin modernizasyonu ve ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kuzey Makedonya'da kurulması planlanan yeni barut fabrikası, iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğini güçlendirerek bölgesel üretim kapasitesini artıracak.