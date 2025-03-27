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Savunma

Savunma sanayi için hayati öneme sahip! Türkiye ile güçlerini birleştirme kararı aldılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bağlı kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) ile Kuzey Makedonya'da yerleşik ATS Grup arasında 'Savunma Sanayi Alanında Stratejik İş Birliği Anlaşması'nın imzalandığını bildirdi.

AA27 Mart 2025 Perşembe 21:40 - Güncelleme:
Savunma sanayi için hayati öneme sahip! Türkiye ile güçlerini birleştirme kararı aldılar
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MSB'den yapılan açıklamaya göre, imza törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Makedonya Dışişleri Bakanı Timco Mucunski, Savunma Bakanı Vlado Misajlovski ve ATS Grup Genel Müdürü Shefshet Demirovski katıldı.

ORTAK YATIRIM PROJELERİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki stratejik ortaklığı da derinleştirecek anlaşmayla teknoloji transferi, üretim tesislerinin modernizasyonu ve ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kuzey Makedonya'da kurulması planlanan yeni barut fabrikası, iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğini güçlendirerek bölgesel üretim kapasitesini artıracak.

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