Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Deniz Kuvvetleri’nin radar ve elektronik harpteki imkan ve kabiliyetleri artacak sağlayan ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemleri’nin üretimi hakkında bilgi verdi. Demir yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi;

“Tehdit radar sinyallerinin yüksek doğrulukla tespit edilmesi ve bunların kimliklendirilmesi sürecinde TSK’ya önemli katkılar sağlayan #ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemlerinin üretimi sürüyor. Ülkemizin çevre denizlerindeki menfaatlerinin korunmasında önemli rol oynayan DzKK Uzun Ufuk Deniz Gözetleme Sistemi’ne de bir adet ARES serisi Radar ED sistemi entegre edilecek. Böylece Deniz Kuvvetlerimizin radar ve elektronik harpteki imkan ve kabiliyetleri artacak.”