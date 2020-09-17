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Savunma

Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: ZAHA kendini düzeltme testini başarıyla tamamladı

Amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçları için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'na (ZAHA) ilişkin testlerde bir aşama daha tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan ZAHA Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Demir, 'ZAHA'nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı.' bilgisini verdi.

AA17 Eylül 2020 Perşembe 11:00 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 11:00
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan ZAHA Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Demir, "Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen ZAHA'nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı." bilgisini verdi.

İsmail Demir'in paylaşımına göre, ZAHA'lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip. Bu testle doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanacak.

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