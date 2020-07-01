01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:28 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:51

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan’ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma sisteminin yeni üyesi SUNGUR'un testleri başarıyla geçtiğini duyurdu.

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik kuvvetlerimizin kabiliyetlerini artırmak için sürpriz bir güç! Başkanlığımız öncülüğünde, Roketsan’ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır!

Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek.

SUNGUR hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip.

SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem"

