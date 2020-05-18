Savunma Sanayii Başkanı Demir: Lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'Hassas Güdüm Kiti Projesi kapsamında üretiğimiz HGK-84'ün lazer arayıcı başlık ile vuruş hassasiyeti geliştirildi. Atış testinde yüksek başarı ile hedefi vuran lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi.'
IHA18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:23 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:44
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Hassas Güdüm Kiti Projesi kapsamında üretiğimiz HGK-84’ün lazer arayıcı başlık ile vuruş hassasiyeti geliştirildi. Atış testinde yüksek başarı ile hedefi vuran lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi."
İstanbul Boğazı'nda hayran bırakan yunus gösterileri