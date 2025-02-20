İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2025 Perşembe / 22 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3169
  • EURO
    38,0808
  • ALTIN
    3417.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Savunma

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Doha'da

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Savunma Bakanı H.E. Sheikh Saoud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile bir araya geldi.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 17:15 - Güncelleme:
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Doha'da
ABONE OL


Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Görgün, IDEX 2025 Fuarı sonrasında resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Katar Savunma Bakanı H.E. Sheikh Saoud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile bir araya gelen Görgün, iki ülke arasındaki savunma sanayisi iş birliklerini derinleştirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Görgün, ziyaret esnasında Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Muhammed Al Dosari, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah ve Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Bin Hassan Al Sulaiti ile görüşmeler yaparak, bölgesel güvenlik ve savunma sanayisi alanında iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Görüşmelerde, savunma sanayisinde iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak üretim ve teknoloji transferi, yerel üretim fırsatları, modernizasyon süreçleri ve bölgesel güvenlik iş birlikleri gibi stratejik konular ele alındı.

Ziyaret çerçevesinde, Katar'ın önde gelen savunma sanayisi kuruluşlarından Barzan Holding yönetimi ile de bir araya gelinerek iş birliği alanları görüşüldü.

Ziyaretlerde Görgün'e Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileri de eşlik etti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da ziyaret süresince heyete eşlik ederek, stratejik iş birliğine dair görüşmelerde yer aldı.

  • Haluk Görgün
  • Katar Savunma Bakanı
  • uluslararası işbirliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.