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Savunma

Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu! İlk teslimat gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatlarının Jandarma Genel Komutanlığı'na (JGK) yapıldığını bildirdi. Ayrıca, kamera sistemine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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IHA28 Temmuz 2020 Salı 15:13 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 15:18
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Şahingözü-OD Termal Kameralara ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatları JGK’ya yapıldı. Tehditlerin detaylı belirlenmesi ve gözetlenmesi için ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, gündüz-gece ve olumsuz hava koşullarında kullanılan 2. nesil termal kamera ve yüksek hassasiyetli gündüz kamerasına sahip” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, kamera sistemine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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