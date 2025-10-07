Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan dikkat çeken 'bulut' mesajı: Artık savaşların kaçınılmaz bir parçası

MÜSİAD Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Bülbül, zirvenin "Siber Sınır Güvenliği" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, bulut teknolojilerinin dünyada çok önemli hale geldiğini vurguladı.

Verinin artık depolanan bir unsur olmaktan çıkıp stratejik bir varlık haline dönüştüğüne dikkati çeken Bülbül, "Verinin saptanması, işlenmesi, analiz edilmesi için bulut bilişim teknolojileri artık kaçınılmaz olarak hayatımızda. Doğal olarak bu durum bilgiye erişimi kolaylaştırırken güvenliğin de çok daha karmaşık bir hal almasına neden oluyor." diye konuştu.

Bülbül, sınır güvenliğinde istihbarat ve radar verileri gibi birçok asimetrik unsurun sayısının giderek arttığını belirterek, "Bunları artık tek bir haberleşme kanalından belli bir harekat merkezine aktaramayacağımız için buluta entegre etmemiz gerekecek. Bulut teknolojisi artık savaşların kaçınılmaz bir parçası." ifadesini kullandı.



HAVELSAN Siber Güvenlik Direktörü Salih Talay da dijital ortamda sınırların olmadığını dile getirerek, dünyanın artık veri odaklı güvenlik anlayışına doğru yöneldiğini anlattı.

Veri güvenliğinde yerli ürün kullanımının birinci öncelikli politika olması gerektiğini vurgulayan Talay, "Bilgi ve iletişim altyapılarında yerli ürünlerin, yazılımların kullanımını mümkün olduğunca yaygınlaştırmalıyız." dedi.

Talay, kripto paraların da saldırıya açık olduğunu belirterek, kripto paraların kullandığı merkeziyetsiz yapının güvenlik riskleri oluşturabileceğini söyledi.

