26 Aralık 2021 Pazar 13:12 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 13:14

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz bir başarıya daha imza attı! Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi'nde, muayene ve kabul atışları kapsamında 24 Aralık 2021'de Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarı ile vuruldu." denildi.