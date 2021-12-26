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Savunma

Savunma sanayiimiz bir başarıya daha imza attı! İsmail Demir: Şanlı ordumuza hayırlı olsun

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli hava savunma füze sistemi HİSAR O'nun son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha ettiğini duyurdu.

26 Aralık 2021 Pazar 13:12 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 13:14
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz bir başarıya daha imza attı! Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi'nde, muayene ve kabul atışları kapsamında 24 Aralık 2021'de Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarı ile vuruldu." denildi.

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