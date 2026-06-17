Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve farklı mühimmat entegrasyonlarını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda TÜBİTAK SAGE tarafından yerli milli olarak üretilen BOZOK Mini Akıllı mühimmat, Bayraktar Akıncı TİHA'dan hareketli hedef platforma başarıyla atıldı.

Başarılı bir şekilde yapılan test atışını Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bayraktar AKINCI. BOZOK Mühimmatı Atış Testi. Tam isabet" ifadelerini kullandı.

BOZOK MÜHİMMATI

BOZOK, insansız hava araçlarına taarruz yeteneği kazandırarak, asimetrik savaş ortamında dost unsurlarını tehlikeye atmadan etkin savunma sağlamaktadır. Hafif ve minyatür tasarımı ile toplam ağırlığın kritik olduğu İHA'lara operasyonel esneklik sunmaktadır. Özgün tasarımlı BOZOK, gürbüz harekât kabiliyetleri sayesinde rakiplerinin önüne geçmektedir.

BOZOK son safhaya kadar ataletsel güdümle hedefe yönelmekte ve son safhada yarı aktif lazer arayıcı başlığı ile hassas güdüm yapabilmektedir.

Son safhanın bitiminde, yükseklikölçer duyargaları ve en iyilenmiş hedef etkinliği sayesinde geniş ölçekli personel etkinliği ile hedefleri etkisiz hâle getirmektedir.