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Savunma

Savunma sanayiinde çarpan etkisi: TCG Anadolu'da tarihi an! 4'üncü prototip ilk kez testte

Baykar tarafından geliştirilen milli SİHA Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı unvanını taşıyor. 22 Nisan'dan bu yana süren yeni testler kapsamında, 4. prototip olan Bayraktar TB3 PT-4 ilk kez TCG Anadolu gemisine iniş yaparak test sürecine katıldı.

AA25 Nisan 2025 Cuma 22:21 - Güncelleme:
Savunma sanayiinde çarpan etkisi: TCG Anadolu'da tarihi an! 4'üncü prototip ilk kez testte
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Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, "kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testlerine" başarıyla devam ediyor.

Daha önce Kasım 2024'te Muğla Aksaz açıklarında seyreden TCG Anadolu'dan gerçekleştirilen ilk gemi testlerini başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA için yapılan planlama doğrultusunda 22 Nisan'dan itibaren gemide yeni test faaliyeti yürütüldü.

24 TAM OTONOM İNİŞ-KALKIŞ TAMAMLANDI

Milli SİHA Bayraktar TB3, önceki testlerinde olduğu gibi Saros Körfezi'nde seyreden TCG Anadolu gemisinde 4 gün devam eden "kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testlerini" de başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3, şimdiye kadar toplam 24 sorti otomatik gemi kalkış-inişi gerçekleştirdi.

4. PROTOTİP İLK KEZ TESTTE: TB3 PT-4 GÖREVDE

Bugün yürütülen faaliyetler kapsamında milli SİHA'nın 4. prototipi olan Bayraktar TB3 PT-4 ilk kez testlere katıldı. Keşan'daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkan Bayraktar TB3 PT-4, TCG Anadolu'ya inerek test sürecine dahil oldu. Böylece TCG Anadolu gemisinde ilk kez 2 milli SİHA konuşlanmış oldu.

Baykar Proje Ekibi'ne testlerde gemiye gelen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar liderlik yaptı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da gemiye gelerek testleri köprü üstü ve yer kontrol istasyonlarından takip etti.

Bayraktar TB3 SİHA'nın toplam uçuşu 1030 saate ulaştı.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra barındıracağı kabiliyetlerle sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme yeteneğiyle donatılan milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlarla taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.

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