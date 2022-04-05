Savunma sanayiinde gurur günü! Bir ilke imza atılacak

Türk savunma sanayii gurur günlerinden birini daha yaşıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T129 ATAK helikopterinin yurt dışında ilk teslimatı Filipinler'e yapılacak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha! ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz.

"ATAK HELİKOPTERİ DÜNYADAKİ BİRKAÇ İYİ ÜRÜNDEN BİRİSİ"

Geçtiğimiz günlerde ATAK helikopteri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Demir, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir taraftan da kendi yerli motorumuzu bu helikopterlere entegre etme ve kullanma konusunda da çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. İnşallah çok uzun süreye geçmeden kendi sistemlerimize göre üretip ihracat konusundaki engelleri aşmış olacağız.