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Savunma

Savunma sanayiinden gururlandıran paylaşım! ANKA-3 bir ilki gerçekleştirdi

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) sosyal medya hesabından ANKA-3'ün piste çıktığı anların yer aldığı videoyu 'Milli savunma, milli teknoloji, milli güç, ANKA 3!' başlığıyla paylaştı. İlk kez pist çıkan ANKA -3'ün birisi gövde altı merkez, ikisi dahili ve kanat altlarında ikişer olmak üzere toplam 7 silah istasyonu bulunuyor.

26 Nisan 2023 Çarşamba 23:17 - Güncelleme:
Savunma sanayiinden gururlandıran paylaşım! ANKA-3 bir ilki gerçekleştirdi
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Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları tek tek görücüye çıkıyor.

KIZILELMA, MMU ve HÜRJET'in ardından insansız savaş uçağı ANKA-3 de ilk kez piste çıktı.

Yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3'ün mayıs ayının ortalarında uçmaya başlayacağı öngörülürken, en geç önümüzdeki sene başında ise göreve hazır duruma gelmesi bekleniyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde geliştirilen ve şirketin İHA ürün ailesinin 3'üncü üyesi olacak ANKA-3 bugün taksi testlerine başladı.

İlk kez piste çıkan ANKA-3'ün görüntüleri Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından "Milli savunma, milli teknoloji, milli güç, ANKA 3!" başlığıyla sosyal medyada yayınlandı.

ANKA-3'ÜN SİLAHLARI

İnsansız Hava Araçları Mühendislik Direktörü Bülent Korkem, ANKA-3'ün taarruz yeteneğine ilişkin yöneltilen soruya karşılık, uçakta birisi gövde altı merkez, ikisi dahili ve kanat altlarında ikişer olmak üzere toplam 7 silah istasyonu bulunacağı cevabını vermişti.

Silah istasyonlarının değişik kapasiteleri bulunduğuna dikkati çeken Korkem, şunları kaydetmişti:

"Gövde içindeki dahili istasyonun yetenekleri çok büyük olacak. Yani orada ciddi bir hacmimiz var, bu konfigürasyonun getirdiği. Şu ana kadar Türkiye'de geliştirilmiş bütün mühimmatları bu sistem içinde taşıyabilir durumdayız. Dahili silah istasyonu Mark 83 sınıfı silahlardan birer adet taşıyabiliyor ya da hacmine göre çok daha fazla sayıda daha küçük mühimmat taşıyabiliriz. Kanat altındaki ilk büyük istasyonda SOM-J, yine Mark 83 sınıfı silahlar taşınabiliyor. Daha altındakiler kesinlikle taşınabiliyor. Kanat dışı istasyonlarda da nispeten küçük silahlar taşınabiliyor. Dolayısıyla yelpazemiz silah taşımak açısından çok geniş."

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