Türk savunma sanayii atılan adımlarla gelişmeye devam ediyor.

Projeler ve yatırımlarla gelişen savunma adımlarına vatandaşlar büyük ilgili gösteriyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ VATANDAŞLARLA GELİŞİYOR

Türk savunma sanayisinin en önemli destekleyicilerinden Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na vatandaşlar bağış yaparak destek oluyor.

Mavi Vatan'ın önemli neferlerinden biri olacak! İlk kez SAHA EXPO'da sergileniyor Son dönemde bağış oranlarındaki artışa ilişkin alınan bilgiye göre E- devlet üzerinden de bağış yapılabilen TSKGV'ye hem e-devlet hem de yeni bağış sitesi (https://bagis.tskgv.org.tr/ ) üzerinden her üç dakikada bir bağış geldiği belirtildi.

Bazı şirketler ise günlük gelirlerini TSKGV'ye bağışlıyor.

KAYMAKAMDAN ÇİÇEK GÖNDERECEK OLANLARA BAĞIŞ ÇAĞRISI

Afyonkarahisar'ın Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, göreve yeni başlaması dolayısı ile çiçek gönderecek olanlara bağış çağrısı yaptı.

"Sultandağı Kaymakamı olarak göreve başlamam dolayısıyla çiçek gönderme düşüncesinde olan kıymetli vatandaşlarımızın bu nazik ve ince düşünceleri dolayısıyla duyduğum memnuniyet ile birlikte kendilerine şükranlarımı sunar; çiçek göndermek yerine ülkemizin savunma sanayii hamlelerine destek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının belirtilen hesap numarasına bağışta bulunmalarını rica ederim."

29 EKİM'E ÖZEL BAĞIŞ KARTLARI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı savunma sanayiine destek olarak kutlamak isteyen şirketlerin TSKGV'nin internet sitesinde yer alan özel gün bağış kartlarını kullanabilir.