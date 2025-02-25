Savunma sanayisi ürünlerini keşfedilmemiş pazarlarla buluşturma misyonuyla faaliyet gösteren İstanbul merkezli BayGalata, büyük çapta yerli üreticilerle işbirliğine giderek tedarik ettiği ekipman ve ürünlerden dizayn, modelleme, entegrasyon ve yazılım altyapılarıyla özgün çözümler oluşturuyor.

Suudi Arabistan merkezli çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren METCO Grup, BayGalata ile yaptığı anlaşmayla Türk savunma sanayisindeki ürünlerin satış, pazarlama ve üretimiyle bu alana giriş yaptı.

METCO Grup ve Bay Galata, SAHA EXPO fuarının ardından yürüttükleri görüşmeler sonunda işbirliğini hayata geçirdi.

Bu işbirliğinin ilk somut sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki IDEX 2025 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ve Konferansı oldu. METCO standında BayGalata tarafından üretilen temsil edilen Türk savunma sanayisi ürünlerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

METCO Grup Stratejik Yönetişim ve İletişim Müdürü Majd Zahabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir faaliyet alanlarına savunma sanayisini eklemeyi planladıklarını, ortaya koyduğu gelişim dikkate alındığında bunu Türkiye'den bir iş birliği ile yapmayı uygun bulduklarını söyledi.

Bu işbirliği kapsamında BayGalata portföyündeki silahlı, silahsız insansız sistemler, anti dronlar, elektro-optik sistemler, jammerlar gibi bir dizi ürünün Körfez ülkeleri ve Afrika pazarına satışını amaçladıklarını bildiren Zahabi, bu ürünlerin Suudi Arabistan'da üretim için de hazırlık yaptıklarını belirtti.

Savunma sanayisi faaliyetlerine yönelik 7 firma satın aldıklarını, çeşitli partnerlik anlaşmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Zahabi, oluşturdukları geniş bir ürün çeşitliliği ile son kullanıcıya hazır ürünler sunacaklarını kaydetti.

- BİRÇOK FİRMA İÇİN İHRACAT FIRSATI

BayGalata Genel Müdürü Onur Erim de 5 yıl önce Türk savunma sanayisi ürünlerine katma değer katarak, entegrasyon ve yazılımlarla yeni yetenekler kazandırarak dünya pazarlarına ihraç etmek amacıyla faaliyete başladıklarını söyledi.

Bu faaliyetlerde yerli ve milli ürünlerde ısrar ettiklerini vurgulayan Erim, "Birçok ürünü daha önce satılmamış pazarlara ulaştırdık. Yurt dışı satışı olmayan ürünlerin ihracatını gerçekleştirdik. Yaptığımız katma değerli entegrasyonlar ve eklediğimiz yazılımlarla ürünlerin görünürlüğünü artırdık. Özellikle elektronik kısımda yaptığınız geliştirmeler, yapay zeka yazılımların mevcut ürünlere katkısı oldu. Yerli firmalarımızın komponent konusundaki imkanları da bu çabalarımızı destekledi." dedi.

Erim, Meteksan Savunma, Asisguard ve OMS'nin aralarında bulunduğu bir dizi firma ile elektronik sistemler alanında önemli projeler geliştirdiklerini ve bunlara yenilerini eklemeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Suudi Arabistan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikiyle gelişen ilişkilerin yatırımcıları Türkiye yönlendirdiğine işaret eden Erim, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yılki SAHA Expo fuarında Suudi yatırımcının sektörle ilgisiyle karşılaştık. METCO ile tanıştık ve ilişkilerimiz hızla gelişti ve somut işbirliğine dönüştü.

Ramazan ayı içerisinde üretim ayağına yönelik ilk fabrika açıklamasını yapacağız. Devletimizin nihai iznine dayalı olarak büyük ihtimalle elektronik harp ve insansız teknolojilere yönelik Suudi Arabistan Riyad'da da ortak üretimi hayata geçireceğiz. Hedef pazarlarımız ise Körfez ülkeleri ve Afrika olacak.

Bu adımın ekosistemimizde yer alan birçok firmanın önünü açacağına inanıyoruz. Bu çabalar aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkilere de olumlu katkı sağlayacak."

Suudi Arabistan'ın Riyad, Dammam, Cidde ve Medine şehirlerinde faaliyet gösteren METCO, daha akıllı ve güvenli şehirler oluşturmak için altyapı yatırımları yapıyor. METCO, yerel, bölgesel ve uluslararası ortaklıklar kurarak öncü ve teknoloji tabanlı alanlarda faaliyetler yürütüyor.