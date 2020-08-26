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Savunma

Savunma Sanayimizden bir gurur daha! Dünya devlerine rakip oldu

HAVELSAN Telekom Bulut Platformu, 'Open Source NFV Management and Orchestration MANO (OSM)' ekosistemi listesinde yer aldı.

AA26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:47 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:47
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HAVELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu listede HAVELSAN'ın yanı sıra, Amazon, Red Hat, VMware, Whitestack ve Wind River gibi dünya devleri bulunuyor.

HAVELSAN Telekom Bulut Platformu, "OpenStack" ve "Kubernetes" altyapısını tek bir noktada birleştiren, hem buluta özgü ağ fonksiyonu (CNF) hem de sanal ağ fonksiyonunu (VNF) destekleyen bir sanallaştırma platformu olarak nitelendiriliyor.

Platform, "5G", "Mobil Kenar Bilişim (MEC)", "Radyo Erişim Şebekesi (RAN)", "Araç-Her Şey Haberleşmesi (V2X)", "Yapay Zeka", "Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT)", "Otomasyon ve Robotik" gibi teknolojilerin hayata geçebilmesi büyük önem taşıyor.

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