Savunma sanayisi devlerinden Hırvatistan çıkarması! Yerli ürünler büyük ilgi gördü

Zagreb Arena'da 8 Nisan'da başlayan ve bugün sona erecek fuarda Türkiye'nin yanı sıra 30'dan fazla ülkeden savunma sanayi şirketi yer aldı.

Fuarda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT), Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ ve Baykar'ın yanı sıra birçok firmanın ürünleri ilgi gördü.

Birçok savunma anlaşması ve iş görüşmesinin gerçekleştirildiği fuarda dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeşil enerji vurgusu ön plana çıktı.

Fuar kapsamında birçok atölye çalışması yapılırken, savunma alanında uzman isimlerin katıldığı paneller de düzenlendi.