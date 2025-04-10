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Savunma

Savunma sanayisi devlerinden Hırvatistan çıkarması! Yerli ürünler büyük ilgi gördü

Türk savunma sanayisi firmaları, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de açılan Adriyatik Savunma ve Havacılık Fuarı ASDA-2025'e katılırken, yerli ve milli birçok firmanın ürünleri büyük ilgi gördü.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
Savunma sanayisi devlerinden Hırvatistan çıkarması! Yerli ürünler büyük ilgi gördü
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Zagreb Arena'da 8 Nisan'da başlayan ve bugün sona erecek fuarda Türkiye'nin yanı sıra 30'dan fazla ülkeden savunma sanayi şirketi yer aldı.

Fuarda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT), Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ ve Baykar'ın yanı sıra birçok firmanın ürünleri ilgi gördü.

YEŞİL ENERJİ VURGUSU ÖN PLANA ÇIKTI

Birçok savunma anlaşması ve iş görüşmesinin gerçekleştirildiği fuarda dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeşil enerji vurgusu ön plana çıktı.

Fuar kapsamında birçok atölye çalışması yapılırken, savunma alanında uzman isimlerin katıldığı paneller de düzenlendi.

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