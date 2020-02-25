Savunma sanayisinde hedef Pakistan'da yeni projeler

AA 25 Şubat 2020 Salı13:03 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 13:03

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Murat İkinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Pakistan ziyaretinde gerek Türkiye gerekse Erdoğan'ın şahsına yönelik verilen desteği gördüklerini ve bunun son derece sevindirici olduğunu söyledi.

STM'nin 10 yıldan fazladır Pakistan Deniz Kuvvetleri ağırlıklı olmak üzere projeler geliştirdiğini ifade eden İkinci, bu anlamda Türkiye'deki birçok savunma sanayisi firmasına öncülük yaptıklarını, Pakistan'da yürüttükleri projelerde çok sayıda firmaya ihracat olanakları oluşturduklarını bildirdi.

İkinci, Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim ettikleri Denizde İkmal Tankeri'ne ilişkin üst düzeyde olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İkinci büyük projemiz Agosta 90B denizaltılarının modernizasyonunu içeriyor. Bu proje platformların üreticisi Fransa'nın yaptırımlar dolayısıyla koyduğu kısıtlara rağmen çok başarılı ilerliyor. Onların kısıtlamalarına rağmen milli sanayimizin desteğiyle birçok ürünü Türkiye'nin ürünleriyle değiştirerek inşa ve modernizasyon çalışmalarına başarıyla devam ediyoruz. Bunun en güzel göstergesi ilk denizaltının suya indirilmesi oldu. Özellikle Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal, Türkiye ile iş birliği yapmaktan dolayı hem deniz kuvvetlerinin hem de bakanlığının memnuniyetlerini dile getirdi. Bu alandaki iş birlikteliğini daha üst düzey bir stratejik iş birliğine götürmeyi planladıklarını ve bunun da Pakistan'ın en üst düzeyindeki yöneticiler tarafından dile getirildiğini beyan etti. Bu bizim açımızdan çok sevindirici. STM'nin Pakistan Deniz Kuvvetleri ile oluşturduğu iletişimin bu noktaya gelmesi, iki ülke arasında karşılıklı dostluk ve destek içinde giden ilişkinin bir üst noktaya görülmesinde katkılarımızın olduğunu görmek son derece sevindirici."

Bundan sonra iki ülke arasında stratejik ve savunma alanındaki iş birliklerinin gelişeceğini düşündüklerini vurgulayan İkinci, "Konuştuğumuz birçok proje var. İnşallah bunlarla ilgili de ciddi adımlar atıldığını göreceğiz." dedi.

- "Daha BÜYÜK projelerde iş birlikteliği yapabiliriz"

Agosta 90B denizaltılarının modernizasyon projesine ilişkin bilgi veren İkinci, "Üçüncü denizaltının imzasını bu yılın ortasında bitirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık. Pakistan tarafı da bu süreci destekliyor. Bunun ötesinde çok farklı platformlarda iş birlikleri yapılmasına yönelik Pakistan tarafından bize iletilen çok fazla konu var. Bunları olgunlaştırdıktan sonra özellikle Pakistan Deniz Kuvvetleri ile çok daha büyük projelerde iş birlikteliği yapabileceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Murat İkinci, STM'nin sadece kendi alanıyla ilgili bir iş portföyü oluşturmaktan ziyade Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinin ihracatına vesile olacak bir yöntem izlediğini dile getirdi.

Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinden büyük savunma şirketlerine kadar birçok kurumun bilgi, birikim ve ürününü, gerçekleştirdikleri projelerde en üst seviyede kullanmaya çalıştıklarını belirten İkinci, "Bunun çok başarılı örneklerini verdik, bu ilişkileri artırarak sürdürmek istiyoruz. Pakistan Deniz Kuvvetleri ile yaptığımız çalışmalar da bu ürünlerin güvenilirliğinin kanıtlanması açısından çok güzel bir süreç oldu. Şu anda çok daha büyük projelerin altına birlikte imza atabilir noktaya geldik." dedi.