Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Forum, Afrika ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin analiz edilmesini, Türkiye'nin Afrika yatırımlarına olan yaklaşımının değerlendirilmesini ve ilgili iş çevrelerinin birbirleriyle etkileşimlerinin artırılmasını hedefliyor.

Forum kapsamında, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'nin onuruna düzenlenen "Türkiye-Güney Afrika Resepsiyonu"nda iki ülkenin üst düzey devlet yetkilileri ve iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.

Paul Mashatile, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstanbul'a ilk defa gelmediğini, İstanbul'da olmanın kendisine mutluluk verdiğini belirterek, bu ziyaretin delegasyonla geldikleri nadir ziyaretlerden biri olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'YE BÜYÜK BİR KATILIMLA İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA GELDİK"

Türkiye'ye büyük bir katılımla iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla geldiklerini ifade eden Mashatile, "Ankara'ya gittik. Ankara'ya gittiğimiz zaman kendi meslektaşlarımızla bir araya geldik. Güney Afrika ve Türkiye arasındaki ulusal komisyon üyeleriyle bir araya geldik. Çift uluslu komisyon üyeleriyle bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Mashatile, Türkiye ile ekonomik ortaklıklarının güçlenerek devam edeceğini aktararak, "İki ülke arasında güçlü bir ekonomik ortaklık olacağını umut ediyoruz. Hem Güney Afrika Cumhuriyeti hem Türkiye Cumhuriyeti umuyoruz ki kendi bölgelerinde daha büyük söz sahibi olan daha güçlü ülkeler haline gelecektir." açıklamasını yaptı.

İki ülkenin gelecekte çok daha büyük fırsatlar yakalayabileceğine işaret eden Mashatile, "Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nu 5'inci kez organize ediyoruz. Afrika ve Türkiye birbirleri arasında büyük yatırımların yapılabileceği, ekonomik ilişkilerin güçlü olduğu iki güçlü ülke haline geldi." diye konuştu.

"TÜRKİYE VE GÜNEY AFRİKA ARASINDAKİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 2 MİLYAR DOLAR GİBİ BİR HACME ULAŞTI"

Paul Mashatile, Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ekonomik işbirliğinin 2 milyar dolar gibi bir hacme ulaştığını ifade ederek, henüz araştırılmayan alanların araştırılmaya başlanmasıyla bu rakamın daha da artabileceğini dile getirdi.

Güney Afrika'daki iş insanlarını Türkiye'ye yatırım yapmaya ve Türkiye'deki iş insanları ile ortaklıklar kurmaya teşvik ettiklerini aktaran Mashatile, "Sizlerin de aynısını yaptığını biliyoruz. Her iki tarafın da menfaati için bizler işbirliğimize odaklamalıyız ve kendi pazarlarımızı, kendi ülkemizin pazarlarını daha çeşitli hale getirmek, daha büyütmek için çabalamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Mashatile, Türkiye ve Güney Afrika'nın bundan sonra da önemli ticari ve yatırım anlaşmalarına imza atacaklarını kaydederek, "Birtakım sözleşmeleri, birtakım anlaşmaları dün imzaladık. Yüksek öğretim, tarım ve aynı zamanda bilim ve teknoloji alanında birtakım ortaklıklara başladık. İmzalayacağımız anlaşmalar arasında savunma sanayisi de olacak. Tarımla ilgili sanıyorum sözleşmemizi gelecek ay G20 zirvesinde sonlandıracağız. Umuyorum ki iş ağımız giderek artarak büyümeye devam edecek." dedi.

DEİK Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Abubekir Salim de iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini, ziyaretle de yeni bir boyut kazanacağını vurguladı.