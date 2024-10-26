İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2024 Cumartesi / 23 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2906
  • EURO
    37,0922
  • ALTIN
    3029.35
  • BIST100
    8908.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Savunma sanayisine bağışlarıyla destek verenlerden duygulandıran mesajlar: Siz yeter ki bir şeyler yapın, biz finanse ederiz
Savunma

Savunma sanayisine bağışlarıyla destek verenlerden duygulandıran mesajlar: Siz yeter ki bir şeyler yapın, biz finanse ederiz

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) internet sitesi üzerinden, Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) hesabına yatırılarak yapılan bağışlar ve duygu dolu mesajlar artış gösterdi.

AA26 Ekim 2024 Cumartesi 22:31 - Güncelleme:
Savunma sanayisine bağışlarıyla destek verenlerden duygulandıran mesajlar: Siz yeter ki bir şeyler yapın, biz finanse ederiz
ABONE OL

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısı sonrası, SSB internet sitesi üzerinden yapılan bağışlar arttı.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu hesabına para yollayan bağışçılar arasında "Sizlere helal olsun" diyerek 100 bin lira gönderen de "Gücüm buna yetiyor, devletime helal olsun" notu düşerek 100 lira gönderenler de yer aldı. Kimi bağışçı "Bir kurşun da benden olsun" derken, kimi de "Siz yeter ki bir şeyler yapın, biz finanse ederiz" diyerek savunma sanayisine destek oldu.

BAĞIŞLARIN SAYISI ARTIYOR

Savunma Sanayii Başkanlığının resmi internet sitesindeki "Bağış İçin" bölümünden yapılan bağışların sayısı son günlerde artış gösterdi. Bağışçıların bazıları kendileri adına gönderirken, kimi de eşi ve çocuğu adına ayrı ayrı bağış yaptı.

"KANUN ÇIKMASA DA HELALİ HOŞ OLSUN"

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartları sahiplerinin de her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödemesine atıfta bulunan bazı vatandaşlar, "Kanun çıkmasa da helali hoş olsun" diyerek şimdiden kredi kartı sayısı kadar 750'şer lira gönderdiğini bildirdi.

Kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediği halde "Tüm param bu kadardı" mesajıyla bağış yapanların yanında, "zekat ve sadaka" olarak gönderim yapanlar da oldu.

"KANUNA GEREK YOK"

Savunma Sanayii Destekleme Fonuna gelen bağışlarda yer alan bazı mesajlar şöyle:

"- Vatan sana canım feda. Bir kurşun da benden olsun.

- Gökyüzümüzde demirden alıcı kuşlarımız, topraklarımızı koruyacak çelikten yürüyen kalelerimiz, denizlerimiz de düşmanı avlayan milli gemilerimizin olması için bağışımdır.

- Hakkınız ödenmez, karınca misali bir katre katkımız olursa ne mutlu. Savunma sanayisini desteklemek için kanuna gerek yok.

- KAAN'ıma feda olsun.

- İlelebet bağımsız Türkiye için.

- Ya istiklal ya ölüm, gereken neyse yaparız.

- Keşke imkanım olsa da daha çok versem.

- Siz yeter ki bir şeyler yapın, biz finanse ederiz.

- Devletime feda olsun. Daha yüksekleri nasip olsun inşallah."

Artık birbirinden ayrılamayacak! İki alan da karşılıklı besleniyor

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi

Türkiye'nin hamlesi umut oldu! Afrika ülkesinden sömürgecilere Osmanlı göndermesi

Türkiye'nin kapısını çaldılar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.