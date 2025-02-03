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Savunma

Savunma ve havacılık sanayisi rekorla başladı

Savunma ve havacılık sanayisi, 2025'in ilk ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla yeni bir rekora daha imza attı.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 15:10 - Güncelleme:
Savunma ve havacılık sanayisi rekorla başladı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, sürdürülebilir ihracat hedeflerine güçlü ve emin adımlarla başladıklarını belirterek, savunma ve havacılık sanayisi ihracatının, ocak ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış kaydederek 383 milyon 148 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma ve havacılık sanayisi ihracatında dönemsel bazda son iki yılda (Ocak 2023-2025) 281 milyon dolardan 383 milyon dolara yüzde 36'lık bir büyüme ile dünyanın tamamına ihracat yapabilir hale gelen savunma sanayisi şirketlerimiz, geçtiğimiz yıl 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir rekora imza attı. Önümüzdeki dönemde de hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'erimizi kucaklayarak ihracat yapan şirket sayımızı artırmak için uluslararası faaliyetlerimize devam edeceğiz. İhracatımızın artışında ve ülkemizin kalkınmasında doğrudan ve dolaylı olarak emekleri olan tüm savunma sanayisi şirketlerimizi ve çalışanlarını canıgönülden tebrik ediyor, bu başarılarımızın ülkemize önemli kazanımlar sağlamasını temenni ediyorum."

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