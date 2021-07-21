DHA 21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:29 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:29

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ülkemiz ihracatta büyük atılımlar yapan, savunma ve havacılıktaki başarıları başta olmak üzere teknolojiyi artık sadece kullanan değil; onu üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke konumundadır. Son 10 yılda sektörün ihracatı yüzde 224 arttı. Artışta İHA ve SİHA'ların payı büyük. Rakamlar bize sektörün 2035 yılında ihracatını yüzde 425 artırarak 11 milyar dolar seviyesine rahatlıkla getirebileceğini söylüyor" dedi.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi sektöründeki ihracat performansını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, yüksek teknolojili ürünlerin ihraç edilmesi ve Türkiye'ye kattığı prestij ile ülkenin yüz akı sektörlerinden biri olduğunu dile getirdi.

YILIN İLK YARISINDA İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 45 OLDU

Yılın ilk yarısında; en güçlü artış performansına imza atan sektörler içinde; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artışla 1 milyar 341 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık sektörünün ön plana çıktığına vurgu yapan TİM Başkanı Gülle, yüksek teknolojili ürün ihracatının genel ihracat içindeki payının artması hem katma değer hem de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi payının yüzde 10'u yakalaması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

TÜRK BAYRAĞINI 169 ÜLKEDE DALGALANDIRDILAR

Türkiye'nin ihracatta büyük atılımlar yapan, savunma ve havacılıktaki başarıları başta olmak üzere teknolojiyi artık sadece kullanan değil; onu üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Gülle, şunları söyledi:

"Bağımsızlığımızın en önemli unsurlarından biri yerli ve milli üretimli Savunma Sanayi'nden geçmektedir. Şu anda savunma ve havacılık sanayi sektörümüzün genel ihracattaki payı yüzde 3,5 seviyesinde. Yüksek teknoloji ürün ihracatında en başarılı neticemiz İHA ve SİHA'lardır. Bu başarımız bütün dünyanın da dikkatini çekti. 2021 yılının haziran ihracatına baktığımız zaman hem aylık hem çeyrekte hem de 6 aylık bazda önemli artışlar görüyoruz. Bu sektörümüz; geçtiğimiz yılın 6 ayında 138 ülkede Türk bayrağını dalgalandırırken, 2021 yılın ilk yarısında ise ihracat yaptığı ülke sayısını 169 ülkeye yükseltme başarısı gösterdi"

SON 10 YILDA SEKTÖRDE İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 224

Son 10 yılda sektörün ihracattaki artışının yüzde 224 olduğunu kaydeden Gülle, "Sektörde elde edilen başarıları ve yapılan yatırımları düşünürsek sektörümüzün ihracatının önü açık. Türkiye'nin 2019 yılında en uzak mesafeye ihracat yapan sektörler sıralamasında ilk sırada 2,25 milyar dolarlık ihracatın ortalama 5 bin 282 km'ye yapıldığı savunma ve havacılık sanayi sektörü yer almıştı. 2020 yılında sektörümüz, 2 milyar 279 milyon dolar ihracat yaptı" dedi.

GELECEK SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE

Başarıdan gurur duyduklarını aktaran Gülle, "2030 yılına kadar en çok performansını artıracak sektörlerin arasında ilk sırayı savunma ve havacılık sektörü alıyor. Sektörün bu süre zarfında yüzde 400 büyüyeceğini düşünüyoruz. Yüzde 400'lük büyüme de ihracatımızın 10 milyar doların üstüne çıkacağını gösteriyor. Bunlar sadece tahmin ama bu tahminleri güçlendirecek çok önemli ürünler ve pazarlar çıkıyor. Türkiye'nin başarısı, satıştan sonra hızla diğer ülkelerin de bu ürünlere yönelmesi süreyi öne çekebilir. Analizlerimize göre hem yüksek teknoloji olması hem de 2030 projeksiyonunda en hızlı büyüyecek sektörün savunma ve havacılık sektörü olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'YE İLK YARI 582,1 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Gülle, yılın ilk yarısında özellikle ABD'ye yüzde 68 artışla 582,1 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, ABD'yi sırasıyla yüzde 1625 artışla 163,9 milyon dolarla Azerbaycan, yüzde 3 artışla 109,8 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'nin takip ettiğini belirtti.

2035 YILINDA 11,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Gülle, "Türkiye ekonomisine ve ihracat ekosistemine fayda sağlayacak ihracatçılarımıza bir pusula görevi görecek olan hazırladığımız 'İhracat 2021 Raporu'nda da 2035 yılında ihracat artışının en yüksek yaşanacağı sektörün, yüzde 425'le savunma ve havacılık sanayi olacağı öngörüsü de yer alıyor. Raporumuzda da 2025 yılında 3,5 milyar dolar 2035 yılında ise sektörümüzün 11,5 milyar dolarlık ihracat yapması öngörülüyor. Sektörümüz ihracattaki performans artışıyla dış ticaret açığını da azaltacak. Ülkemizin ihracat projeksiyonuna göre sıralamada en hızlı yükselmesi beklenen sektör savunma ve havacılık sanayi olurken, bu sektörümüzün 2021 yılında 19 sırada, 2025 yılında 17'inci sırada, 2030 yılında 13'üncü sırada, 2035 yılında da 11'inci sırada yer alması beklenmektedir" dedi.