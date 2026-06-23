Savunma ve havacılıkta tarihi başarı! İhracat rakamları açıklandı

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki öncü şirketleri, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2025 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında ihracat performanslarıyla üst sıralarda yer aldı.

İSO 500 araştırmasında savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin ihracat tutarları ve genel ihracat sıralamaları, sektörün uluslararası pazarlardaki ağırlığının üretim kapasitesine paralel biçimde güçlendiğini ortaya koydu.

Araştırmada yer alan 13 savunma ve havacılık şirketinden ihracat verisine yer verilen 11'inin toplam ihracatı 6 milyar 773 milyon dolara ulaştı.

Bu rakamın yaklaşık olarak yarısına ARCA Savunma imza attı. 2 milyar 916 milyon 425 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren ARCA, sektörel liderliğinin yanında İSO 500'de genel ihracatta 5'inci sırada yer aldı.

ARCA, araştırmada 115 milyar 739 milyon 672 bin 767 liralık üretimden net satışla 12'nci sıradan listeye giriş yapmıştı. Şirketin hem üretimden satışlarda hem de ihracatta üst sıralarda yer alması, mühimmat üretim kapasitesinin dış pazarlara yansımasını ortaya koydu.

ARCA, modern harp sahasının ihtiyaç duyduğu mühimmat ve silah sistemlerini, uluslararası standartlarda ve entegre tesislerinde geliştiriyor. Önceliğini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak oluşturan ARCA, sahip olduğu yüksek üretim kapasitesini dost ve müttefik ülkelere ihraç ederek sektörde 2025 İhracat Şampiyonu olmuştu.

Şirket, elde ettiği bu küresel başarıyı doğrudan üretim teknolojilerine ve yeni fabrika yatırımlarına dönüştürüyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 1 milyar 33 milyon 727 bin dolarlık ihracatla İSO 500 genel ihracat sıralamasında 14'üncü oldu. Şirket, üretimden net satışlarda da 140 milyar 894 milyon 845 bin 580 lirayla savunma ve havacılık şirketleri arasında en üst sırada yer almıştı.

Ticari ve askeri kara aracı üreticisi Otokar, 891 milyon 558 bin dolarlık ihracatla genel sıralamada 17'nci sıraya yerleşti. ROKETSAN ise 733 milyon 536 bin dolarlık ihracatla 22'nci sırada yer buldu.

ASELSAN'ın ihracatı 492 milyon 75 bin dolar olurken şirket genel ihracat sıralamasında 29'uncu sıraya yerleşti. Böylece ARCA'nın yanı sıra TUSAŞ, Otokar, ROKETSAN ve ASELSAN, İSO 500'ün ihracat sıralamasında ilk 30 şirket arasında yer aldı.

- HAVACILIK VE KARA ARAÇLARI ŞİRKETLERİ DE ÖNE ÇIKTI

Sivil ve askeri havacılık ve uzay sanayi için kritik yapısal parçalar, motor bileşenleri ve alt sistemler üreten Alp Havacılık, 187 milyon 646 bin dolarlık ihracatla genel sıralamada 124'üncü oldu. Askeri kara aracı üreticisi Nurol Makina 171 milyon 776 bin dolarlık ihracatla 139'uncu, silah sistemleri üreticisi Samsun Yurt Savunma Sanayii ise 123 milyon 882 bin dolarlık ihracatla 192'nci sırada yer aldı.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin ihracatı 85 milyon 564 bin dolar olarak kayıtlara geçti. MKE, genel ihracat sıralamasında 243'üncü sıradaki konumuyla ülke ekonomisine katkıda bulundu.

Yazılım tabanlı çözümlerle öne çıkan HAVELSAN, 78 milyon 9 bin dolarlık ihracatla 258'inci, ticari ve askeri kara aracı üreticisi BMC Otomotiv ise 58 milyon 807 bin dolarlık ihracatla genel sıralamada 290'ıncı oldu.

Savunma ve havacılık şirketlerinin İSO 500'deki ihracat performansı, sektörün ana yüklenicilerden kara araçları üreticilerine, mühimmat üreticilerinden elektronik ve havacılık alt sistemleri şirketlerine kadar geniş bir ekosistemle dış pazarlarda varlık gösterdiğini ortaya koydu.