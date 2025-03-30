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Savunma

Savunmada dev anlaşma: Türk Hisar'ı Avrupa limanlarında!

Savunma sanayisinde zayıf olan Avrupa ülkeleri Türkiye'nin kapısını çalmaya başladı. Türkiye, son yıllarda hava, kara ve deniz sistemlerinde üstün başarılara imza atarken, AB rakip tanımayan Türk ürünleri için sıraya girdi. Türk yapımı Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri için dev anlaşmaya imza atıldı. Söz konusu anlaşma, Hisar sınıfı açık deniz karakol gemilerinin neden tercih edildiğini ortaya koydu.

Haber Merkezi30 Mart 2025 Pazar 18:59 - Güncelleme:
Savunmada dev anlaşma: Türk Hisar'ı Avrupa limanlarında!
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CSAT tarafından yapılan duyuruda, Romanya'nın güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda çok yönlü görevleri yerine getirebilecek Türk yapımı Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisinin tedarik edilmesine yeşil ışık yakıldığı belirtildi.

TÜRK HİSAR'I AVRUPA LİMANLARINDA

Romanya tarafından Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisine ilişkin Türkiye ile yapılan anlaşmaya ilişkin "Bu alım, mevcut filoyu önemli ölçüde etkileyecek ve modernizasyon sürecinin bir parçası olacak" denildi.

HİSAR SINIFI GEMİLER NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

ASFAT tarafından inşa edilen HİSAR sınıfı açık deniz karakol gemileri, istihbarat, keşif, arama-kurtarma, terörle mücadele ve deniz operasyonları gibi çok sayıda görevi yerine getirebiliyor. Elektronik harp ve asimetrik tehditlere karşı gelişmiş sensörlerle donatılmış, 99.56 metre uzunluğa ve 2.300 ton deplasmana sahip olan HİSAR sınıfı açık deniz karakol gemilerinde, silah sistemleri arasında 76 mm'lik ana top, 12.7 mm makineli tüfekler ve Atmaca gemisavar füzeleri bulunuyor. Maksimum 24 knot hıza ulaşabilen gemiler, uzun devriyelerde 12 knot seyir hızında görev yapabiliyor.

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