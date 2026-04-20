  • Savunmada Türk-Asya Köprüsü: TUSAŞ, Malezya'da teknoloji sancağını dikti
Savunma

Savunmada Türk-Asya Köprüsü: TUSAŞ, Malezya'da teknoloji sancağını dikti

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Malezya ile yürütülen savunma projelerinin başarısını ve gelecekteki dev iş birliklerini DSA 2026 Fuarı'nda dünyaya ilan etti. Malezya Başbakanı'nın HÜRJET maketini bizzat imzalamasıyla taçlanan bu süreç, Türk savunma sanayisinin sadece silah değil, aynı zamanda mühendislik ve 'know-how' ihraç eden bir seviyeye ulaştığını gösterdi. Bölgedeki yerleşik ofisiyle Malezya'nın altyapısını ve insan kaynağını Türk tecrübesiyle buluşturan TUSAŞ, tam bağımsız savunma sanayisi idealini Asya semalarına taşıyor.

Savunmada Türk-Asya Köprüsü: TUSAŞ, Malezya'da teknoloji sancağını dikti
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Malezya ile mevcut savunma projelerinin başarıyla devam ettiğini belirterek, yeni işbirlikleri için umutlu olduklarını ifade etti.

TUSAŞ, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Defence Services Asia (DSA) 2026 Fuarı'nda ürün ve kabiliyetlerinden örnekler sergiliyor. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, fuar kapsamında TUSAŞ standını ziyaret ederek, sergilenen jet eğitim uçağı HÜRJET'in birebir ölçülerdeki maketini imzaladı.

Demiroğlu, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen DSA 2026 Fuarı'na ilişkin yaptığı açıklamada, DSA'nın Asya'nın en köklü ve en büyük savunma fuarlarından biri olduğunu belirtti.

Türkiye ile Malezya arasındaki savunma işbirliğinin güçlü bir zeminde ilerlediğini vurgulayan Demiroğlu, "Bizim de Malezya'yla ilişkilerimiz çok iyi durumda. TUSAŞ olarak da Malezya Hava Kuvvetlerine üç tane ANKA insansız hava aracı projemizin teslimatını bitirerek sonlandırdık. Bu bizim için çok büyük öneme sahip bir başarıydı." dedi.

TUSAŞ'ın Malezya ile yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ettiğini aktaran Demiroğlu, Malezya'daki TUSAŞ ofisinin önemine değinerek, "Malezya'yla hem insansız hava araçları konusunda hem de HÜRJET konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Burada 120 kişinin üzerinde sayıya ulaşmış TUSAŞ Malezya ofisimiz var. Ofisimiz, ülke arasında köprü vazifesi görüyor. Hem Malezya'nın insan ve mühendislik kaynağına hem de altyapısına ulaşmamızı sağlıyor." diye konuştu.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ İÇİN YENİ FIRSATLAR

Mehmet Demiroğlu, Malezya'nın savunma alanında Türkiye için önemli bir partner olduğuna işaret ederek, ülkedeki diğer Türk firmalarının da yeni projelerde yer almasını beklediklerini söyledi.

Türk savunma sanayisinin bölgede daha büyük projelere imza atacağına inandıklarını belirten Demiroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Malezya, gelişmekte olan ülkelerin başında, gelişmiş bir ülke esasında birçok açıdan. Savunma konusunda da Türkiye'yle çok yakın münasebetleri var. Türkiye'deki diğer firmalarımız da inşallah daha büyük projelerde yer alacaklar. Fuarı gerçekten ilgi çekiyor. Ben inanıyorum ki ilerleyen yıllarda biz TUSAŞ olarak ve Türkiye'nin savunma sanayisi olarak daha büyük projeleri hep beraber hayata geçireceğiz."

