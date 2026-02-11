Savunmada yeni güç birliği: HÜRJET ihracatı Akdeniz'de dengeleri değiştirdi

Türk savunma sanayisi bünyesinde özellikle savunma elektroniği ve yazılım tabanlı sistemler üzerine uzmanlaşan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 fuarında ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

SDT, ulusal ve uluslararası savunma ve güvenlik pazarlarında stratejik işbirliği çerçevesi oluşturmak amacıyla İspanyol Oesia Grup ile mutabakat zaptı imzaladı.

İşbirliği elektronik harp, insansız sistemler, simülasyon ve füze alt sistemleri gibi alanlarda en ileri teknolojilerin ortaklaşa geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için bir çerçeve oluşturuyor. Her iki şirketin birbirini tamamlayan kabiliyetlerini bir araya getiren anlaşma, uluslararası pazardaki rekabet güçlerini artırmayı ve teknolojik bağımsızlığı güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu ortaklık, Oesia'nın ileri akıllı görüş, simülasyon, güvenli taktik haberleşme ve İHA navigasyon teknolojisindeki yetkinliklerini, SDT'nin eğitim ve simülasyon sistemleri, görüntü ve veri işleme, aviyonik ve mekatronik ile füze alt sistemlerindeki uzmanlığıyla birleştirecek.

SDT Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Harun Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara gelmeden önce özellikle Suudi Arabistan'ın ihtiyacı olan sistemlere yönelik fizibilite çalışması yaptıklarını söyledi.

Buradan yola çıkarak Hava Muharebe Eğitim Podu (ACMI), elektronik harp ve simülasyon sistemleri özelinde fuarda kabiliyetlerini gösterdiklerini anlatan Solmaz, bu çerçevede katılımcılara çözümleri ve ürünleri hakkında bilgiler aktardıklarını ifade etti.

Genel olarak Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri bağlamında güçlü bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Solmaz, dolayısıyla uçak platformlarının birlikte eğitim yapabilmelerini baz alan ACMI podunun burada gerçekten bir fırsat yaratacağını düşündüklerini dile getirdi. Solmaz, "Kurduğumuz ilişkiler, aktardığımız bilgiler bağlamında güzel geri dönüşler de aldık. Umarım bu fuar sonrası anlamlı şeylere imza atarız. Diğer firmalarımızın olduğu gibi güzel imzaları hep beraber halkımıza ve ülkemize duyururuz." dedi.

HÜRJET BULUŞTURDU, YENİ İŞ BİRLİKTELİĞİ DOĞDU

Fuar kapsamında İspanya'nın savunma sanayisindeki en önemli teknoloji aktörlerinden Oesia ile imzaladıkları mutabakat metniyle başlayan işbirliğine yönelik açıklamalarda bulunan Solmaz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) HÜRJET ihracatıyla Türkiye ve İspanya arasında başlayan güzel bir ilişki olduğunu belirtti.

İspanya'daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı FEINDEF'e katıldıklarında kabiliyetleri kendileriyle örtüşen Oesia ile bir araya gelip HÜRJET'i baz alarak birlikte neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini anlatan Solmaz, şöyle konuştu:

"Karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı, kabiliyetler aktarıldı. Bu fuar aslında bunun için bir fırsat oldu. Daha öncesinde birlikte yapılabilecek işler alanında bir anlaşmamız ve metnimiz oluşmuştu. Bu fırsatı da değerlendirip burada Savunma Sanayii Başkanlığının bizlere verdiği destekle Başkanlığın standında bir imza attık. Amacımız birlikte sadece Türkiye veya İspanya pazarı ile sınırlı kalmadan, ürünleri, kabiliyetleri birleştirmek, daha büyük ürün ve çözüm yelpazesine ulaşmak. Hedeflediğimiz 1-2 projemiz var ve onları ilerleyen safhalarda sizlere duyuracağız. Gelinen noktada elektronik harp sistemleri, ACMI podumuz başta olmak üzere data link sistemleri, insansız hava araçlarına yönelik ANKA'ya da verdiğimiz alt sistemlerine yönelik bazı kabiliyetlerimizin birlikte pazarlanması, onlara ve ekosistemlerindeki platformlara aktarılması gündemde. Onların yazılım ve elektronik harp kabiliyetlerini bizimkilerle artırdıktan sonra yeni ürün ailesine ulaşıp farklı ülkelere pazarlanması konusunda bir anlaşmaya vardık. Bunun da yapılan anlaşmayla startını verdik. Umarım güzel şeylere vesile olacaktır."