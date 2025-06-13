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Savunma

Seçkin birlikleri memnun kaldı! Yerli zırhlı ''YÖRÜK'' orduya giriyor

BRİMOB olarak bilinen Endonezya polisinin seçkin özel harekatına hizmet veren YÖRÜK 4x4 Hafif Zırhlı Araçları'na Endonezya ordusundan talepler gelmeye başladı.

AA13 Haziran 2025 Cuma 11:36 - Güncelleme:
Seçkin birlikleri memnun kaldı! Yerli zırhlı ''YÖRÜK'' orduya giriyor
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YÖRÜK 4x4 Hafif Zırhlı Araç ile Endonezya polisine hizmet veren Nurol Makina, ordu tarafındaki talepleri karşılayarak ülkedeki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Endonezya'da düzenlenen Indo Defence Expo & Forum 2025 fuarında bu ülkeye ihraç edilen YÖRÜK (NMS) 4x4 Hafif Zırhlı Aracı sergiledi.

Nurol Makina İş Geliştirme Direktörü Mehmet Çorbacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara üçüncü kez katıldıklarını söyledi.

BRİMOB olarak bilinen Endonezya polisinin seçkin özel harekat ve taktik birimi ile imzalanan sözleşme sonucu teslimatları geçen yıl tamamladıklarını bildiren Çorbacıoğlu, fuarda da BRİMOB tarafından kullanılan aracı sergilediklerini ifade etti.

Çorbacıoğlu, "BRİMOB dışında ordu tarafında da aracımıza yönelik talepler mevcut. Bu görüşmeleri yaptık, fuar sonrasında da takibini sürdüreceğiz. Malezya'nın ardından Endonezya sözleşmemiz imzalanmıştı. Bölgede Nurol Makina'nın varlığı günden güne artmakta." dedi.

Nurol Makina, imzalanan sözleşme doğrultusunda yaklaşık 80 aracı ile Endonezya'da görev yapıyor.

- MODÜLER TASARIMIYLA BİRÇOK GÖREVİN ÜSTESİNDEN GELEBİLİYOR

Emniyet güçleri ve askeri birliklerin kullanımı için tasarlanan YÖRÜK 4x4, kullanıcısına, hafif zırhlı araç sınıfında en üst seviye mobilite ve koruma performansı vadediyor. Araç, kullanıcı isteklerine göre değiştirilebilir yüksek seviyede balistik ve mayın/el yapımı patlayıcı koruması sağlıyor.

YÖRÜK 4x4, modüler tasarımı sayesinde yüksek yoğunluklu çatışma ortamlarında muharip, personel taşıyıcı, hava savunma ve keşif aracı gibi roller üstlenebiliyor.

Saatte 140 kilometre maksimum seyir hızında ağır yük taşıyabilen araç, 7,62 ve 12,7 milimetre makineli tüfek, 40 milimetre bomba atar, hava ve tanksavar gibi silah sistemleriyle donatılabiliyor.

8 ton ağırlığa, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip YÖRÜK 4x4, 11 kişiye kadar personel taşıyabiliyor.

İlk kez 2017'de sergilenen YÖRÜK 4x4, henüz tasarım aşamasındayken birçok ülkenin dikkatini çekti ve kısa sürede ihracat başarısına ulaştı.

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