Seçkin gözlemci günü başladı: Aksaz'da nefes kesen KURTARAN-2026 Tatbikatı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nden hareket eden TCG Alemdar denizaltı personel arama kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay, gemideki brifingde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan Kurtaran-2026'nın Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından icra edildiğini söyledi.

Kurtaran-2026 Tatbikatı'nda satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltının personelinin, NATO üyesi ülkeler ve diğer ülkelerin katılımı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan milli kurtarma unsurları vasıtasıyla kurtarılacağını belirten Günay, şunları kaydetti:

"Tatbikat, kurtarma unsurlarının konuşlu bulundukları ülkelerden hava ve deniz yolu ile kaza bölgesine en seri şekilde transfer edilebilmesi, NATO üyesi olmayan ülkeler ile denizaltıdan personel kurtarma konularında ileride yapılabilecek ortak kurtarma operasyonları için yöntemler geliştirmesi, denizaltı tahliye ve kurtarma harekatında ortaya çıkabilecek kitlesel yaralanmalara uygun olarak triyaj, tıbbi tedavi ile rekompresyon veya satıh dekompresyonu tedavilerinin yapılması ve tıbbi tahliyenin icra edilmesidir."

Günay, NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) tarafından planlanan DYNAMIC MINOTAUR Masabaşı Tatbikatı'nın 16-17 Nisan'da Türkiye ev sahipliğinde Kurtaran-2026 Tatbikatı ile ilişkilendirilerek icra edildiğini ifade etti.

Masa başında alınan kararlarla gerçek zamanlı olarak gemilerin manevra yapması ve kurtarma sistemlerinin seferber edilerek test edilmesi ve planlamaya fiziksel bir boyut kazandırarak birlikte çalışılabilirliğin artırılmasının amaçlandığını vurgulayan Günay, "Kurtaran-2026 Tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından icra edilen ve bu yıl 9'uncusu olarak Aksaz Marmaris bölgesinde icra edilecek fiili denizaltıdan personel kurtarma tatbikatıdır." diye konuştu.

Tatbikat süresince farklı sahalarda dibe oturmuş denizaltılara, milli kurtarma gemileri ile müdahalede bulunulacağını anlatan Günay, "Tatbikatın hedef kitlesi denizaltı arama kurtarma harekatında görev alan yüzer, dalar, uçar unsurlar ve teşkil edilmiş karargahlardır." dedi.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarma ve yedekleme gemisi, 3 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 2 tuzla sınıfı karakol gemisi, 1 büyük liman römorkörü, 1 deniz karakol uçağı, 2 helikopter, 2 insansız hava aracı, 1 paraşütle arama kurtarma timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timinin iştirak ettiğini bildiren Günay, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 AS-532 couger ambulans helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 CASA CN-235 tipi nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 sahil güvenlik botunun destek verdiğini aktardı.

Tatbikat sırasında yandan taramalı sonar, uzaktan kumandalı sualtı araçları, atmosferik dalış elbisesi, kurtarma çanı, denizaltı harici havalandırma sistemi kullanılacağını, scuba ve satıhtan ikmalli dalış sistemi ile dalışlar icra edileceğini belirten Günay, şöyle devam etti:

"Kurtaran-2026 denizaltıdan personel kurtarma tatbikatı kapsamında 15 Nisan'da tatbikata katılan tüm milli unsurların ve yabancı gözlemcilerin katılımıyla tatbikat öncesi seyir brifingi icra edilmiştir. Tatbikatın fiili safhasında, denizaltı harekat kontrol makamınca verilen alarm mesajı ile başlamış, tatbikata iştirak eden arama kurtarma birlikleri, Aksaz Deniz Üssü'nden ileri hareket ettirilerek, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi faaliyetleri icra edilmiştir. Müteakip günlerde tanziri olarak satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltıya istinaden personel kurtarma araçları ile müdahale ve personel tahliyesi, harici havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, paraşütle arama kurtarma ekibi ile sudan çıkarma ve ilk tıbbi müdahale, kazazedelerin triyaj, tedavi ve tıbbi tahliyeleri için gerekli tıbbi desteğin verilmesi, faaliyetleri icra edilmiştir."

Günay, Kurtaran-2026 Tatbikatı'nın basın gününde arama kurtarma unsurlarının tanıtımı ve fiili olarak yapılan kurtarma eğitimlerinin sergilenmesinin yapılacağını belirtti.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz katıldı.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü safhasını 22 ülkeden 11 askeri ataşenin de dahil olduğu 34 gözlemci de takip etti.